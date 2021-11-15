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Kerem Aktürkoğlu'nun yeni sözleşme detayları belli oldu!

Futbol

Galatasaray, genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'yu ödüllendirme kararı aldı. Marcao krizinde bile performansında düşüş yaşamayan oyuncu, milli takımda da performansını artırarak sürdürdü. Galatasaray, Kerem'e yeni sözleşme teklifi yapacak.

15 Kasım 2021, Pazartesi 11:24 Son Güncelleme:
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Hürriyet Spor Arena'nın haberine göre, Galatasaray ile Kerem Aktürkoğlu 5,5 yıllık yeni bir sözleşme imzalayacak. Kerem'e zam yapılması bekleniyor ancak bu miktar net değil.

﻿﻿Ajans 1905'teki habere göre ise mevcut sözleşmesinden yıllık 900 bin lira kazanan Kerem'in yeni maaşının 7 milyon liraya yaklaşacağı iddia edildi.

Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz sezonun devre arasında Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. Galatasaray bu transfer için Erzincan ekibine 3 milyon 650 bin TL ödediğini açıklamıştı.

Kerem'in şimdiki piyasa değeri ise Transfermarkt'a göre 6 milyon euro. Ancak Galatasaray'ın oyuncudan bonservis beklentisi 15 milyon euro.

Kerem'in peşinde olan kulüplerden bazıları Lyon, Wolfsburg, Stuttgart ve Freiburg.

Rıdvan Dilmen ise Kerem'le ilgili şöyle konuşmuştu:

Kerem'in menajeriyle konuştum. Stuttgart ve Freiburg gibi takımlar ilgileniyormuş Almanya'dan. Fransa'dan da Lyon var.

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