Magazin Kerem Alışık'tan Bir Zamanlar Çukurova'ya duygusal veda

Kerem Alışık'tan Bir Zamanlar Çukurova'ya duygusal veda

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Kerem Alışık'tan Bir Zamanlar Çukurova'ya duygusal veda

'Bir Zamanlar Çukurova' son bölümde, Ali Rahmet Fekeli cinayete kurban gitti. Hain bir pusuya kurban giden Fekeli, hayatını kaybetti. Dizide Ali Rahmet Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık ise son bölümün ardından Instagram hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı.

08 Ekim 2021, Cuma 10:30 Son Güncelleme:
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Kerem Alışık paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gitmekle gitmiş olmuyor ki insan... Gönlü kalıyor aklı kalıyor anıları kalıyor. Evet şimdi gidiyorum ama kalmak gibi gidiyorum. Bir Zamanlar Çukurova, bir anne babayı bir sevgiliyi bir eşi çok sevmek gibi bir şey benim için. Gelişim de, gidişim de ve çalıştığım süre içinde aynı kaderi paylaştığımız, emeklerini katkılarını ve desteklerini hep kalbimde pamuklara sarıp saklayacağım set önü ve set arkasında ki tüm emekçi kardeşlerime, kıymetli çalışma arkadaşlarıma, değerli meslektaşlarıma, senaristimiz Ayfer Tunç yönetmenimiz Murat Saraçoğlu’na yapımcılarımız Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’a ve yayıncı kuruluşumuza derin teşekkürlerimi sunuyorum.

Ve tabii sıcak Adana’nın sıcak insanlarına, bizi hep zirvede tutan izleyicilerimize, ilgileri ve sevgileri ile beni iltifatlandıran, onurlandıran güzel yüreklere sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Hep söylediğim gibi bütün şiirler yağmura yazılır ama marifet buluttadır. Üstümüze şiirler yağdıran bulutlara selam olsun. Hep sevgiyle... Ve hep uhuletle suhuletle..."

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