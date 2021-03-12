Kerem bebek annesini bekliyor
Yalova’da hamileyken ailesiyle koronavirüse yakalanan ve yoğun bakıma alınan Emine Yağcı’nın bebeği 35 haftalıkken alındı. ‘Kerem’ adı verilen bebek 10 gün sonra taburcu oldu. Yoğun bakımdaki annenin durumu iyiye gidiyor.
12 Mart 2021, Cuma 10:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
POZİTİF ÇIKTILAR
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan, bir kız çocuk sahibi olan Özgür ve Emine Yağcı çifti, 8 ay önce bir bebeklerinin daha olacağını öğrendi. Ancak şubat ayında tüm aile koronavirüse yakalandı. Durumları ağırlaşan çift, Yalova Devlet Hastanesi’ne yatırıldı. Yoğun bakıma alınan Emine Yağcı’nın durumu kritikleşince 35 haftalık bebeği sezaryenle alındı. ‘Kerem’ adı verilen bebek yeni doğan yoğun bakım ünitesine yatırıldı.
BABASI KUCAKLADI
10 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen bebek, iyileşen babasına teslim edildi. Baba Özgür Yağcı “Eşim hamile olduğu için evdeyken ilaç tedavisi göremedi. Şimdi yoğun bakımda ancak durumu iyi, 2 güne kadar servise alınacak” dedi. Oğlunu kucağına alabildiği için mutlu olduğunu belirten Yağcı “Eşimin de bu mutluluğa ortak olacağı günü sabırsızlıkla bekliyorum. Bütün doktorlarımıza, hemşirelerimize, çalışanlara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.