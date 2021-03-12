Kerem bebek annesini bekliyor

POZİTİF ÇIKTILAR

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan, bir kız çocuk sahibi olan Özgür ve Emine Yağcı çifti, 8 ay önce bir bebeklerinin daha olacağını öğrendi. Ancak şubat ayında tüm aile koronavirüse yakalandı. Durumları ağırlaşan çift, Yalova Devlet Hastanesi’ne yatırıldı. Yoğun bakıma alınan Emine Yağcı’nın durumu kritikleşince 35 haftalık bebeği sezaryenle alındı. ‘Kerem’ adı verilen bebek yeni doğan yoğun bakım ünitesine yatırıldı.

BABASI KUCAKLADI

10 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen bebek, iyileşen babasına teslim edildi. Baba Özgür Yağcı “Eşim hamile olduğu için evdeyken ilaç tedavisi göremedi. Şimdi yoğun bakımda ancak durumu iyi, 2 güne kadar servise alınacak” dedi. Oğlunu kucağına alabildiği için mutlu olduğunu belirten Yağcı “Eşimin de bu mutluluğa ortak olacağı günü sabırsızlıkla bekliyorum. Bütün doktorlarımıza, hemşirelerimize, çalışanlara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.





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