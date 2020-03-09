Kerem Bürsin: Aman beni bulaştırmayın

Eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkı hakkındaki sorulara gülerek şu cevabı verdi: “Aman lütfen, beni bu olaya bulaştırmayın. Daha önce de söyledim; herkes çok mutlu olsun.” Kerem Bürsin bir ay önce “Herkes mutlu olsun” yorumu yapmıştı.

'Bir bu kalmıştı'

Cem Yılmaz bu sözü Instagram’da paylaşıp “Bir bu kalmıştı, iyi oldu” diyerek Kerem Bürsin’e göndermede bulunmuştu.

‘Küçücüğüm her şeyim’

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'da geçen akşam Sarıyer'de görüntülenmişti. Cem Yılmaz “Çok heyecanlıyız. Bizi biliyorsunuz. Ben sinirli, Serenay sakin oluyor. Şimdi rolleri değişeceğiz” dedi. Daha sonra da “Neşeli ve mutluyuz. Çok güzel gidiyor” diye konuşan Cem Yılmaz aralarındaki yaş farkı ile ilgili yapılan haberleri ti’ye alarak sevgilisine Yalın’ın ‘Küçücüğüm her şeyim’ şarkısıyla seslendi.

'Bu konulara girecekseniz olmaz'

Cem Yılmaz, eski aşkı Defne Samyeli’ye de ilişkilerinin başında ‘Bi’tanem’ parçasını söylemişti. Ancak Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya’nın eski sevgilisi Kerem Bürsin ile ilgili soruları duyunca Yılmaz’ın keyfi kaçtı. “Bu konulara girecekseniz olmaz” dedi.







