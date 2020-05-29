Magazin Kerem Bürsin: Demet'ten daha önemli şeyler var

Kerem Bürsin: Demet'ten daha önemli şeyler var

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Kerem Bürsin: Demet'ten daha önemli şeyler var

Bebek’te görüntülenen ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile ilgili sorulara kızdı: Konuşacak daha önemli şeyler var. Hakan KIRARSLAN / POSTA

29 Mayıs 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Kerem Bürsin 3 yıllık sevgilisi Serenay Sarıkaya’dan 2019’da ayrılmıştı. Ocakta da Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başlamıştı. Oyuncu önceki gün Bebek’teydi. Yapım şirketinden çıkıyordu. Koronavirüse karşı önlemini almış, maskesini takmayı ihmal etmemişti. Kerem Bürsin, Demet Özdemir’e dair sorulara kızdı. “Bu konulara şimdi hiç girmeyelim. Konuşacak daha önemli şeyler var” dedi.

“Olağanüstü bir insan”

Yeni dizisi ‘Sen Çal Kapımı’daki partneri Hande Erçel’in kendisi için söylediği “Olağanüstü bir insan” sözleri hatırlatılınca da güldü ve “Söylediği gibi çok iyi anlaştık, açıkçası güzel bir enerji yakaladık” yorumunu yaptı.

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