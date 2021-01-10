Kerem Bürsin: Hande ile çok yakınız
Kerem Bürsin aşk sorularına “kalbim ailem, ülkem ve arkadaşlarımla dolu” cevabını verdi. Ali Keser / POSTA
10 Ocak 2021, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
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Kerem Bürsin rol arkadaşı Hande Erçel’in Instagram fotoğrafına ateş emojisi atınca aralarındaki aşk söylentileri bir kez daha alevlenmişti. Önceki gün Kireçburnu’nda görüntülenen Bürsin konuyu soran muhabirlere “Hande dizde partnerim. Tabii ki onu sosyal medyadan da destekleyeceğim. 24 saat birlikte çalışıyoruz. Bir erkekle bir kadın iş yapınca ilişkiye, aşka vurmak doğru mu, bilmiyorum. Biz Hande ile çok yakınız” dedi.