Kerem Bürsin: Hande ile olduğum için şanslıyım

Kerem Bürsin, Haber Global’de ‘Hikayede Kalmasın’ programına konuk oldu. Babasının ilk başlarda oyunculuk yapmasına karşı çıktığını söyledi. Oyuncu, meslektaşı Hande Erçel ile ilişkisine dair de şöyle konuştu: “Set arkadaşlığı, dostluğa döndü. Birbirimize zor zamanlarımızda destek verdik. Çok güzel partner olduk. Bir noktadan sonra ‘Allah Allah acaba’ dedik. Şanslıyız, şanslıyım.”

Kerem Bürsin eski sevgililerinin kıyafetlerine karıştığını belirtip “Kitaplar okuyarak bunun yanlış olduğunu gördüm. Maço değilim. Feminist politikama uymuyor” dedi.