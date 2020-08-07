Kerem Bürsin iddialara cevap verdi: Meyve ile sebzeyi karıştırmayalım

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç’ın 3 yıllık aşkının bitmesine Kerem Bürsin’in neden olduğu iddia ediliyordu. Bürsin “Bu çok saçma. Üzerine konuşmam bile yanlış. Hande ile dizideki öpüşme sahnesinin buna neden olduğunu düşünmek çok yanlış. Bu sahneler işimin parçası. Senaryoda yazıldığı için hayata geçirmemiz, yönetmen ne istiyorsa onu elde etmemiz gerek. Meyve ile sebzeyi karıştırmamak lazım. Üstelik Murat da profesyonel bir sanatçı” dedi. Yalnız olduğunu söyleyen Kerem Bürsin “Kalbim sadece aileme ve işe açık” açıklamasını yaptı.

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