Kerem Bürsin: Los Angeles’ta günlüğü 75 dolara şoförlük yaptım

Son dönemde meslektaşı Hande Erçel ile yaşadığı aşkla gündemde olan oyuncu Kerem Bürsin, İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu.

'AMERİKA'DA 11 SENE KALDIM'

Samimi itiraflarda bulunan Bürsin, hakkında bilinmeyenleri anlattı. İşte 34 yaşındaki oyuncunun öne çıkan açıklamaları:

Çocukluğum hep yurt dışında geçti. Sürekli yeni bir hayat kuruyorduk. Avantajı şuydu; dünyanın neresinde olursan ol insan kalıbı aynı! Endonezya'yı evim gibi hissediyordum. En uzun kaldığım yer ise İstanbul oldu. Amerika'da 11 sene kaldım.

'BABAM OYUNCU OLMAMI HİÇ İSTEMEDİ'

"Boston'da pazarlama iletişim bölümünü bitirdim. Bir güvence, sigorta gibi düşünün o bölümü bitirmemi. Babam oyuncu olmamı hiç istemedi, annem gizliden destekledi."

"Lisedeyken müzik grubum vardı. Hayatım müzikti! Hafta sonları konser veriyorduk, üniversiteye gitmemeye karar vermiştim 'müzik yapacağım' diye."

'SARHOŞ OLDUĞUMDA SOYUNUYORUM'

Sarhoş olduğunda soyunduğunu itiraf eden Bürsin, "Her yerde soyunuyorum. İlk pantolon ile başlıyorum. Tişört üzerimde, çoraplar, pantolon yok falan. O yüzden çok içmiyorum. En son 2,5-3 yıl önce sarhoş olmuştum" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, "Takıntın var mı?" sorusuna "Önce duşta şampuan kullanmam lazım. Yoksa kötü bir gün olacağına inanırım. Önce şampuan, sabun, krem ve sonra yine çabucak sabun... Parfüm sıkarken de önce elime 3 fıs, sonra boynuma sürdükten sonra bir x yapmak zorundayım" şeklinde cevap verdi.

Kerem Bürsin, "Kirli sepetinden tişört ya da çorap giyip çıktın mı?" sorusuna "Çorap değil ama tişört çok giydim" yanıtını verdi.

'GÜNLÜĞÜ 75 DOLARA ŞOFÖRLÜK YAPTIM'

Bir dönem Los Angeles'ta yaşarken şoförlük yaptığını açıklayan Bürsin, "Günlüğü 75 dolar olan bir şirkette oyuncuları taşıdım. Yurt dışından gelen oyuncuları gitmek istedikleri yerlere götürdüm. 'Margot Robbie gelecek' dendi kimdir bilmiyorum o dönemde ünlü değil."

"Audition çekimi için gelecek. Sonra biz Margot ile iki hafta boyuncu yakın olduk. Sonra gitti, tekrar geri geldi daha sonra da ünlü oldu" dedi.

'HANDE'Yİ SEÇERİM'

Kerem Bürsin, "kiminle yemeğe gitmek istersin?" bölümünde "Helen Mirren mı, Hande Erçel mi?" sorusuna ise "Hande" yanıtını verdi.

Ayrıca dört yıldır film yazdığını açıklayan Bürsin, "Kafamda bir tarih yok. Dört yıldır yazıyorum. Ne zaman biterse artık" ifadelerini kullandı.