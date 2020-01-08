Kerem Bürsin noktayı koydu: Teklif geldi ama oynamayacağım

Yeşilçam'ın uzun dönem kapalı gişe oynayan kült filmlerinden biri olan 1977 yapımı Baraj filmi dizi oluyor Türkan Şoray ve Tarık Akın’ın rol aldığı filmin dizi versiyonu çekilecek. Dizide kadın oyuncu olarak Biran Damla Yılmaz ile anlaşma sağlandığı haberi gelmişti.

Ayrıca Kerem Bürsin ile de görüşmeler yapıldığı duyulmuştu. Bürsin gelen teklifi kabul etmedi.

Yakışıklı oyuncu, Baraj dizisi için kendisine teklif geldiğini doğruladı ancak başka planları olduğu gerekçesiyle teklifi kabul etmedi.

Kerem Bürsin diziyle ilgili soruya, “Evet, teklif geldi. Oynamayacağım, ama gayet güzel bir dizi olacak” diyerek yanıt verdi.

Fatih Aksoy duyurmuştu

Yönetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı başrollerinde ise Türkan Şoray ve Tarık Akın'ın oynadığı filmin beyaz perdeden sonra ekranlara taşınacağını Fatih Aksoy duyurmuştu: Yeni filmle ilgili konuştuk. Türkan Hanım’ın oynadığı, onunla ün kazanmış bir filmi Yağmur’la birlikte üreteceğiz. Şu an senaryosunu yazdırıyoruz. Önümüzdeki sezon bitmiş olacak.

Baraj filminin konusu

Filmde, bir barajın yapımında ustabaşı olan Nazım'ın, genelevde çalışan Aysel ile olan aşkları anlatılıyor. Gönül Postası aracılığı ile mektuplaşmaya başlayan ikili zaman içerisinde birbirlerine aşk duymaya başlarlar...

28 Haziran 1997 yılında dünyaya geldi. Çılgın Dersane 4: Ada filminde rol almış Kırgın Çiçekler adlı dizi ile adını duyurdu. Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz son olarak Mucize Aşk 2 filmi kadrosunda yer aldı.

Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlayan Biran Damla Yılmaz sırasıyla; Yasak, Beyaz Yalan, Kırgın Çiçekler, Muhteşem Yüzyıl ve Canevim dizilerinde rol aldı.