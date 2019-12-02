Kerem Bürsin paylaştı, yorum yağdı

Serenay Sarıkaya ile yollarını ayıran Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından paylaştığı yarı çıplak pozuyla yorum yağmuruna tutuldu.

Serenay Sarıkaya'dan sonra kimseyle anılmayan Bürsin, kendini işine adadı. Sosyal sorumluluk projelerine de sık sık destek veren yakışıklı oyuncu aynanın karşısında üstsüz bir şekilde fotoğraf makinesiyle kendini çekti.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

İnsan mısın be vicdansız.

Bazen fotoğraf makinesinin askısı olmak istersin.

Ayna olsam çatlardım.

Yaktın buraları.

Öyle ölünmez füze atsaydın

Sarımsak polemiği

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, 'Yaşamayanlar' dizisinde birlikte rol aldığı Nilperi Şahinkaya için konuk olduğu bir YouTube programında "Soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor sonra da 'Gel beni öp' diyordu" şeklinde konuşmuştu.

Daha sonra ,”O haberler çıktığında burada değildim. Olay nerelere geldi? Nilperi benim ekran önünde aşkım, ona aşığım! Onunla çalışmak acayip keyifli, bayılıyorum ona. İlk projemizden beri ona hayran kaldım. İnanılmaz bir partner, onunla her zaman çalışmak isterim” demişti



