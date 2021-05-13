Magazin Kerem Bürsin sonunda itiraf etti

Kerem Bürsin sonunda itiraf etti

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Kerem Bürsin sonunda itiraf etti

Kerem Bürsin ‘Sen Çal Kapımı’ dizisinde birlikte rol aldığı partneri Hande Erçel'le yaşadığı aşkı ilk kez itiraf etti. Hakan KIRARSLAN / POSTA

13 Mayıs 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Kerem Bürsin ile ‘Sen Çal Kapımı’ dizisindeki partneri Hande Erçel’in 2020 yazında aşk yaşamaya başladığı söylenmişti. Ancak iki oyuncu da her fırsatta “Elektriğimiz tuttu. Birlikte çok eğleniyoruz. İyi de anlaşıyoruz ama hepsi o kadar. Sadece arkadaşız” diyor, ilişkiyi yalanlıyordu. Hande Erçel ile Kerem Bürsin, 2 hafta önce baş başa Maldivler’e gitmiş, balayı adasında romantik anlar yaşamıştı.

DOĞRU ZAMAN GELDİ

İstanbul’a dönen ikili önceki gün dizi setine beraber geldi. Maldivler tatillerinin çok güzel geçtiğini, yorgunluk atıp enerji depoladıklarını söyleyen Kerem Bürsin aşklarını ilk kez itiraf etti ve ”Hande ile uzun süredir birlikteyiz. Zaten hiçbir zaman yalanlamadık. Doğru zamanı bekledik” diye konuştu.

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