Magazin Kerem Bürsin sorusu Hande Erçel'i gerdi

Kerem Bürsin sorusu Hande Erçel'i gerdi

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Kerem Bürsin sorusu Hande Erçel'i gerdi

Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra adı Kerem Bürsin ile aşk dedikodularına karışan Hande Erçel, kendisine yöneltilen soru sonrası gerildi. Hakan KIRARSLAN / POSTA

12 Ağustos 2020, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Hande Erçel, Ekim 2017’de aşk yaşamaya başladığı Murat Dalkılıç’tan 17 Temmuz’da ayrılmıştı. Neden olarak da popçunun evlenip çocuk istemesi ama oyuncunun henüz anneliğe sıcak bakmaması gösterilmişti. Önceki gün bir reklam filmi için kamera karşısına geçen Hande Erçel, “Biz ilişkimizi dostça bitirdik. Yapmam gereken her şeyi yaptım ben. Murat benim için çok değerli bir insan” dedi. 

Kerem sorusu gerdi

Murat Dalkılıç’ın barış girişimlerine olumlu yanıt vermeyen, yeni dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodusuna karışan Hande Erçel, “Dedikodular doğru mu?” sorusu karşısında ise gerildi. Konuya dair konuşmak istemediğini söyledi. Kerem Bürsin ise kısa süre önce “Aşk iddiaları çok saçma” açıklaması yapmıştı.


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