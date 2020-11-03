Magazin Kerem Bürsin ve Hande Erçel'den aşk iddialarına cevap

Kerem Bürsin ve Hande Erçel'den aşk iddialarına cevap

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Kerem Bürsin ve Hande Erçel'den aşk iddialarına cevap

Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Murat Dalkılıç ile yollarını ayıran Hande Erçel'in adı rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılmıştı. İkilinin her hareketi sosyal medyada ilgiyle takip ediliyor. Oyuncu Hande Erçel, Kerem Bürsin’in annesini takip etmesi hakkında gelen soruya bakın ne cevap verdi!

03 Kasım 2020, Salı 09:05 Son Güncelleme:
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Kerem Bürsin ve Hande Erçel bir reklam ajansı çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bürsin ve Erçel'in 'aşk' dedikoduları döneminde birlikte görüntü vermemesi üzerine ünlü oyuncu Erçel "Çok çalışıyoruz, şu anda da çalıştığımız için birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

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'Benim de ailem Kerem'i takip ediyor'

Ailelerin birbirlerini takip ettiği sorusuna da "Olabilir, benim de ailem Kerem'i takip ediyor, seti ziyarete gelmişlerdi" dedi.


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