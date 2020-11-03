Kerem Bürsin ve Hande Erçel bir reklam ajansı çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bürsin ve Erçel'in 'aşk' dedikoduları döneminde birlikte görüntü vermemesi üzerine ünlü oyuncu Erçel "Çok çalışıyoruz, şu anda da çalıştığımız için birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

'Benim de ailem Kerem'i takip ediyor'

Ailelerin birbirlerini takip ettiği sorusuna da "Olabilir, benim de ailem Kerem'i takip ediyor, seti ziyarete gelmişlerdi" dedi.







