Kerem Bürsin uzun yıllar Amerika’da yaşadıktan sonra 2013’te ‘Güneşi Beklerken’ dizisinde rol almak çin Türkiye’ye gelmişti. 32 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından ilginç açıklamalar yaptı: “Amerika’da ırkçılık, Türkiye’de ise sınıfsal bir sıkıntı var” dedi. Kerem Bürsin şöyle konuştu: “Amerika’da tanınan bir oyuncu arkadaşımın sevgilisi garson. Mesela; Keanu Reeves sürekli metro kullanır. Zengin birinin oğlu pizzacıda çalışır. İşte tüm bunlar Türkiye’de anormal karşılanır. Biz burada metroya binemiyoruz.”

Ev işlerine sardı

Gençlere; ‘İnsanları cüzdanlarının kalınlığına göre değerlendirmeyin ve marka takıntısından kurtulun’ mesajı veren oyuncu daha sonra Rachel Araz ile Instagram’da canlı yayına katıldı ve karantina günlerini şöyle anlattı: “Deli gibi yemek yapıyorum ama hepsi sıkıcı. Asıl ev işleri bana terapi gibi geliyor. Bulaşıkları elde yıkıyorum, yerleri 3 günde bir sirkeli suyla siliyorum. En zorlandığım ise gömlek ütülemek.”