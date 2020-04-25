Kerem Bürsin'den gençlere iki mesaj
"Türkiye'de sınıfsal bir sıkıntı var. Amerika'da bir oyuncu arkadaşımın sevgilisi garson" diyen Kerem Bürsin bugüne dek Hande Doğandemir, Yağmur Tanrısevsin ve Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadı.
25 Nisan 2020, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Kerem Bürsin uzun yıllar Amerika’da yaşadıktan sonra 2013’te ‘Güneşi Beklerken’ dizisinde rol almak çin Türkiye’ye gelmişti. 32 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından ilginç açıklamalar yaptı: “Amerika’da ırkçılık, Türkiye’de ise sınıfsal bir sıkıntı var” dedi. Kerem Bürsin şöyle konuştu: “Amerika’da tanınan bir oyuncu arkadaşımın sevgilisi garson. Mesela; Keanu Reeves sürekli metro kullanır. Zengin birinin oğlu pizzacıda çalışır. İşte tüm bunlar Türkiye’de anormal karşılanır. Biz burada metroya binemiyoruz.”
Ev işlerine sardı
Gençlere; ‘İnsanları cüzdanlarının kalınlığına göre değerlendirmeyin ve marka takıntısından kurtulun’ mesajı veren oyuncu daha sonra Rachel Araz ile Instagram’da canlı yayına katıldı ve karantina günlerini şöyle anlattı: “Deli gibi yemek yapıyorum ama hepsi sıkıcı. Asıl ev işleri bana terapi gibi geliyor. Bulaşıkları elde yıkıyorum, yerleri 3 günde bir sirkeli suyla siliyorum. En zorlandığım ise gömlek ütülemek.”