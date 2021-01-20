‘O Ses Türkiye’nin yılbaşı programında şarkı söyleyen Kerem Bürsin “Çok heyecanlıydım. Aslında müzikalde de oynadım ama ben yine de duşta söylemeye devam edeceğim” dedi.

'Sağ ol onu araya soktuğun için'

Muhabirler 2015-2019 arası aşk yaşadığı Serenay Sarıkaya’yı hatırlatarak “Serenay Hanım’ın da sesi güzeldir” dedi. Bürsin “Güzel bir sesi var evet. Sağ ol onu araya soktuğun için” sözleriyle sitem etti.



