Magazin Kerem Bürsin'den Serenay Sarıkaya sitemi

Kerem Bürsin'den Serenay Sarıkaya sitemi

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Kerem Bürsin'den Serenay Sarıkaya sitemi

Kerem Bürsin önceki gece 00.00’da set çıkışı Kuruçeşme’de görüntülendi.

20 Ocak 2021, Çarşamba 09:20 Son Güncelleme:
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‘O Ses Türkiye’nin yılbaşı programında şarkı söyleyen Kerem Bürsin “Çok heyecanlıydım. Aslında müzikalde de oynadım ama ben yine de duşta söylemeye devam edeceğim” dedi.

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'Sağ ol onu araya soktuğun için'

Muhabirler 2015-2019 arası aşk yaşadığı Serenay Sarıkaya’yı hatırlatarak “Serenay Hanım’ın da sesi güzeldir” dedi. Bürsin “Güzel bir sesi var evet. Sağ ol onu araya soktuğun için” sözleriyle sitem etti.

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