Magazin Kerem Bürsin'den sürpriz paylaşım!

Kerem Bürsin'den sürpriz paylaşım!

Magazin

Kerem Bürsin'den sürpriz paylaşım!

Hande Erçel'in, kısa süre önce genç iş insanı Murat Akdoğan'a gönlünü kaptırdığı öne sürülmüştü. Tam 'mutluluğu buldu' derken Erçel'in, sevgilisinin babasının veto etmesi üzerine Murat Akdoğan ile ilişkisini bitirdiği iddia edildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından Kerem Bürsin'den sürpriz bir paylaşım geldi.

24 Mart 2021, Çarşamba 21:33 Son Güncelleme:
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Hande Erçel, son dönemde oyunculuğundan çok özel hayatındaki gelişmelerle magazin gündeminden düşmüyor. Hande Erçel'in, Murat Dalkılıç ile uzun soluklu ilişkisi sona erdikten sonra adı partneri Kerem Bürsin'le anılmaya başlamıştı.

Ancak gözde çift, bu iddiaları her seferinde reddetti. Hayranlarını bir türlü aşk olmadığına inandıramayan ikiliden Hande Erçel'in özel hayatında, son olarak sürpriz bir gelişme yaşandı.

Murat Dalkılıç ile uzun soluklu ilişkisi bittikten sonra Hande Erçel'in, gönlünü bu kez genç iş insanı Murat Akdoğan'a gönlünü kaptırdığı iddia edildi.

Ancak Hande Erçel ile Murat Akdoğan aşkına baba Dr. Murat Akdoğan'dan veto geldi. Babasını dinleyen Murat Akdoğan'ın, Hande Erçel'den ayrıldığı öne sürüldü.

Bu iddiaların ardından Kerem Bürsin yeniden sahneye çıktı. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Bürsin, okları yeniden kendisine çevirdi.

"ÇOK MU GÜZELSİN SEN YA" 

Dizi setine hazırlanırken Hande Erçel'i videoya çeken Kerem Bürsin, partnerine, "Çok mu güzelsin sen ya..." diyerek övgüler yağdırdı.

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