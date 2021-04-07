'Sen Çal Kapımı' isimli dizide Hande Erçel ile başrolü paylaşan Kerem Bürsin, yaptığı açıklama ile tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları #haddinibilkerembürsin diyerek, Bürsin'in yaptığı skandal açıklamayla ilgili tepkilerini gösterdi.

Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından rol arkadaşı Hande Erçel ile canlı yayın açtı. Corona virüs tedbirleri kapsamında, uyulması gereken kuralların da göz önünde bulundurularak açılan kafe ve restoranlara giden kişilere, "Salak" dedi.

HANDE ERÇEL'İN SURATI DÜŞTÜ

Bürsin'in "Salak" demesinin ardından yanına bulunan Erçel'in bir anda suratının düşmesi dikkatlerden kaçmadı. Erçel'in uyarısı sonrası Kerem'in de "Pardon!" demesi dikkat çekti.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Kerem'in bu açıklamasının ardından sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. İşte Kerem Bürsin'e gelen yorumlardan bazıları: