Magazin Kerem Göğüş'ten Wilma Elles hakkında çarpıcı iddia!

Kerem Göğüş'ten Wilma Elles hakkında çarpıcı iddia!

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Kerem Göğüş'ten Wilma Elles hakkında çarpıcı iddia!

Oyuncu Wilma Elles, hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Elles’in eski eşi Arif Kerem Göğüş, Elles’in çocuklarını kendisiyle görüştürmediğini öne sürdü.

17 Nisan 2021, Cumartesi 12:52 Son Güncelleme:
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Alman asıllı oyuncu Wilma Elles ile eski eşi Kerem Göğüş arasında sular durulmuyor. Elles, bir süre önce İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak ikiz çocuklarına tek başına baktığını ve Göğüş'ün kendilerine yardımda bulunmadığını iddia ederek nafaka bağlanmasını talep etmişti.

“ÇOCUKLARIMI YURT DIŞINA KAÇIRDI”

Taraflar arasında dava devam ederken şoke eden bir gelişme yaşandı. Göğüş, Elles'in Milat ve Melodi isimli ikiz çocuklarını yurt dışına kaçırdığını ileri sürdü.

“EVE GİTTİM KAPIYI AÇMADILAR”

Sabah’ın haberine göre, Göğüş, çocuklarını görmek için daha önce de Elles'in ikamet ettiği Beşiktaş'taki evine gittiğini ikizlerinin bakıcısının kapıyı açmadığını, polisi arayarak çocuklarını görmek için yardım istediğini ifade etti. Göğüş, evin kapısının Elles tarafında kilitlenlediğini polisler tarafından olayın tutanak altına aldığını belirtti. Göğüş, Elles'in yılın yarısını yurt dışında geçirdiğini bu yüzden çocuklarının sesine bile hasret kaldığını da belirtti.

ELLES, SESSİZLİĞİNİ BOZMADI

Konuyla ilgili basın mensuplarına konuşan Wilma Elles, avukatıyla bir görüşme yapacağını sonra konuşacağını belirtti.


  

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