Bebeklik Kerem isminin anlamı nedir? Kerem isminin anlam ve kökeni nedir?

Kerem isminin anlamı nedir? Kerem isminin anlam ve kökeni nedir?

Bebeklik

Kerem isminin anlamı nedir? Kerem isminin anlam ve kökeni nedir?

Kerem ismi ülkemizde en çok kullanılan erkek isimleri arasında yer alıyor. Kerem ismi eski zamanlardan beri kullanılan geleneksel isimler arasında yer alıyor. Yeni doğacak çocuklarına isim arayan anne ve babalar Kerem isminin anlamını ve Kerem isminin kökenini merak ediyorlar. Kerem isminin anlamı ve Kerem isminin kökenini merak edenler için işte isim analizimiz.

10 Ekim 2020, Cumartesi 17:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kerem isminin anlamı ülkemizde anne ve baba olacak kişiler tarafından merak ediliyor. Eski zamanlardan beri ülkemizde erkek çocuklarına verilen Kerem isminin kökenini ve anlamını araştırıp bir araya getirdik. Kerem isminin anlam ve kökenini merak edenlere işte cevaplar…

Kerem isminin anlamı nedir?

Kerem isminin anlamı 4 farklı şekilde açıklanmıştır. Kerem isminin anlamlarını şu şekilde açıklayabiliriz.

1. Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet.

2. Bağış olarak verme, iyilik, cömertlik, eli açıklık, lütuf

3.Killi toprak.

4. Özel bir ezgi ile söylenen bir halk koşuğu.

Kerem isminin kökeni nedir?

Kerem isminin kökeni Arapçadan gelmektedir.


İlgili Haberler
İlayda isminin anlamı nedir? İlayda isminin kökeni nerden gelir?Hüma isminin anlamı nedir? Hüma isminin yanına yakışan isimler nelerdir?


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Kaliteli ekran zamanı ve ilgi çekici etkinlikler
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Elif Demirtaş Bilir
Merve Boluğur’un herkesten sakladığı sırrı ne?
Elif Demirtaş Bilir
Büşra Eracun Akkaya
Corona virüs günlerinde ‘anne olmak’
Büşra Eracun Akkaya
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Anne sütü ile ilgili bilimsel araştırmalar