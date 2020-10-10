Kerem isminin anlamı nedir? Kerem isminin anlam ve kökeni nedir?
Kerem ismi ülkemizde en çok kullanılan erkek isimleri arasında yer alıyor. Kerem ismi eski zamanlardan beri kullanılan geleneksel isimler arasında yer alıyor. Yeni doğacak çocuklarına isim arayan anne ve babalar Kerem isminin anlamını ve Kerem isminin kökenini merak ediyorlar. Kerem isminin anlamı ve Kerem isminin kökenini merak edenler için işte isim analizimiz.
10 Ekim 2020, Cumartesi 17:28 Son Güncelleme:
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Kerem isminin anlamı ülkemizde anne ve baba olacak kişiler tarafından merak ediliyor. Eski zamanlardan beri ülkemizde erkek çocuklarına verilen Kerem isminin kökenini ve anlamını araştırıp bir araya getirdik. Kerem isminin anlam ve kökenini merak edenlere işte cevaplar…
Kerem isminin anlamı nedir?
Kerem isminin anlamı 4 farklı şekilde açıklanmıştır. Kerem isminin anlamlarını şu şekilde açıklayabiliriz.
1. Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet.
2. Bağış olarak verme, iyilik, cömertlik, eli açıklık, lütuf
3.Killi toprak.
4. Özel bir ezgi ile söylenen bir halk koşuğu.
Kerem isminin kökeni nedir?
Kerem isminin kökeni Arapçadan gelmektedir.
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