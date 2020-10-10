Kerem isminin anlamı nedir? Kerem isminin anlam ve kökeni nedir?

Kerem isminin anlamı ülkemizde anne ve baba olacak kişiler tarafından merak ediliyor. Eski zamanlardan beri ülkemizde erkek çocuklarına verilen Kerem isminin kökenini ve anlamını araştırıp bir araya getirdik. Kerem isminin anlam ve kökenini merak edenlere işte cevaplar…

Kerem isminin anlamı 4 farklı şekilde açıklanmıştır. Kerem isminin anlamlarını şu şekilde açıklayabiliriz.

1. Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet.

2. Bağış olarak verme, iyilik, cömertlik, eli açıklık, lütuf

3.Killi toprak.

4. Özel bir ezgi ile söylenen bir halk koşuğu.

Kerem isminin kökeni Arapçadan gelmektedir.







