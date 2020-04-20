Son dönemde adı bazı Instagram fenomenleriyle anılan ve özel mesajların paylaşılması üzerine Kerem Tunçeri, hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Instagram hesabından bir açıklama yapan Kerem Tunçeri, "Yazılı ve görsel basın ya da sosyal medya hesapları üzerinden adımı kullanarak manipülatif iddia ve paylaşımlarda bulunan, kamuoyunda gerçeğe aykırı algı oluşturuacak şekilde içerik yayınlayan kişilere yönelik; vicdana ve iyi niyete en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde tüm haklarımı koruyacağımı, siber saldırılara izin vermeyeceğimi ve ilgililer hakkında tazminat davaları açılması için gerekli başvuruların yapıldığını kamuoyuna saygı ile paylaşırım" dedi.







