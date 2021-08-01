Bayat’ın sevgilisinin adının baş harfini simgeleyen bir küpe olarak takması dikkat çekti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili ilişkileri hakkında da konuştu. Keremcem, "3 yıl oldu ilişkimiz. Çok güzel bir ilişkimiz var" dedi.

Şarkıcının boynundaki kolyenin diğer yarısının sevgilisinde olduğunu söyledi.

Öte yandan 3 yıldır beraberlik yaşayan çift geçen haftalarda Bodrum’da tatil yapmıştı.







