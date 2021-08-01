Magazin Keremcem 3 yıllık sevgilisi Ghazaleh Bayat'la aşkını anlattı

Keremcem 3 yıllık sevgilisi Ghazaleh Bayat'la aşkını anlattı

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Keremcem 3 yıllık sevgilisi Ghazaleh Bayat'la aşkını anlattı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Keremcem ile İranlı sevgilisi Ghazaleh Bayat, Hasan Can Kaya’nın Açıkhava’daki gösterisini izledi. Gösteri sonrasında konuşan Keremcem, 3 yıllık sevgilisi Ghazaleh Bayat'la aşkını anlattı.

01 Ağustos 2021, Pazar 12:10 Son Güncelleme:
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Bayat’ın sevgilisinin adının baş harfini simgeleyen bir küpe olarak takması dikkat çekti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili ilişkileri hakkında da konuştu. Keremcem, "3 yıl oldu ilişkimiz. Çok güzel bir ilişkimiz var" dedi.

Şarkıcının boynundaki kolyenin diğer yarısının sevgilisinde olduğunu söyledi. 

Öte yandan 3 yıldır beraberlik yaşayan çift geçen haftalarda Bodrum’da tatil yapmıştı.


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