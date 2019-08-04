● Hayat nasıl gidiyor, her şey yolunda mı?

Çok iyi gidiyor. Bir kere güneş var. Güneşi ve yazı seven bir adamım.

● Herkes Bodrum’da tatildeyken siz çalışıyorsunuz ama...

Bodrum benim memleketim. İnsan sevdiği işi yapınca yoğun çalışması da önemli olmuyor.

● Sizde hem ses hem oyunculuk var. İkisinde de başarılısınız...

İkisi de hayatımda çok önemli. Yeni bir single hazırladım. Ağustosta geliyor. kalıCı olmanın tek yolu yeniliklere ayak uydurmak

● Kaset, albüm, CD devri bitti. Üzülüyor musunuz?

Üzülmüyorum. Çağın ruhunu yakalamak önemli. Yakınmak yerine ayak uydurmalıyız. Kalıcı olmanın tek yolu bu. Yoksa silinir gidersiniz. Geçiş dönemleri hep zordur.

90'LARDA ALBÜMLER PEYNİR-EKMEK GİBİ SATIYORDU

● Sektörde kalıcı olmayı nasıl başardınız?

Yaptığım işi çok seviyorum. 14 yıldır şarkı söylüyorum. 90’larda albümler peynir ekmek gibi satıyordu. Ama şimdi çok güzel bir şarkıyla çıkmanız gerekiyor insanların karşısına. Çünkü unutulmak kolay, zor olan kalıcı olmak.

Kendimle barışık bir adamım ama kendimi yakışıklı bulmuyorum

● Kendinizi yakışıklı buluyor musunuz? Kendimle barışık bir adamım ama kendimi yakışıklı bulmuyorum.

● Endonezya’ya kadar tanınıyorsunuz.

‘O Hayat Benim’ dizisi 36 ülkede yayınlandı. Devamlı Güney Amerika’ya videolar yolluyorum. Hatta oranın çok ünlü şarkıcısıyla düet bile yaptık. Çok da ses getirdi. Ben de şimdi YouTube kanalım için güzel içerikler hazırlıyorum.

● Sizin hayran olduğunuz kişiler var mı?

Rol modelim yok. Ama tabii ki çok beğendiğim oyuncu ve şarkıcılar var. Biyografi ve başarı hikayeleri okumayı severim. Marlon Brando’nun müthiş bir enerjisi vardır, çok beğenirim. İran sinemasında da müthiş sanatçılar var.

Sevmekten ve sevilmekten besleniyorum

● Hayatımıza girdiğiniz yıllarda utangaç ve genç kızların prensi Keremcem’diniz. Şimdi 42 yaşındasınız. O günden bugüne neler değişti? Sağ olsunlar, sevenlerim beni sevmeyi hiç bırakmadı. Yeni dizimin seyredilme oranları da çok iyi. İnsanlar beni izlemeyi ve dinlemeyi seviyor. Bu da beni yeniliyor, diri tutuyor. Sevmekten ve sevilmekten besleniyorum ben.

İLİŞKİLERİ OLAN BİR ADAMIM AMA MAGAZİN İNSANI DEĞİLİM

● Magazine de pek malzeme olmadınız...

Amacım o değildi ki. Öyle bir adam değilim. Hepimiz insanız, elbet hatalar yaparız. Magazin insanı değilim. Arkadaşları ile dışarı çıkan, ilişkileri olan bir adamım ama ne yaşadığınız değil, nasıl yaşadığınız önemli. Rol yapmayı sevmem. Bu da anlaşıldı.

● Kendinizi hangi kategoride görüyorsunuz?

Ben şarkıcı, besteci ve oyuncuyum. “Ben star’ım” diye gezenleri anlamıyorum. Bırakın da insanlar kursun bu cümleyi.

● Aşk için her şeye katlanabilir misiniz?

Gerçek aşk için her şeye katlanırım, fedakarlıktan kaçınmam. Ama aşk için göze alınmayacak şeyler de var.

SOSYAL MEDYA ŞAHANE BİR ŞEY!

● Sosyal medyayla aranız nasıl?

Gayet iyi. Seviyor ve ilgileniyorum. Ülkelere göre de farklılık gösteriyor. Mesela Afrika’da hala Facebook yaygın. Dizilerim tüm dünyada izleniyor ve oralarda çok tanınıyorum. Etiyopya’ya gittim, inanılmazdı. Sosyal medya şahane bir şey! Tabii nasıl kullandığınız da önemli. Ben kimseyle söz dalaşlarına girmem. Zaten polemik sevmeyen bir yapım var.

İNANÇLI BİR İNSANIM HEP ALLAH'A SIĞINIRIM

● ‘Kimse Bilmez’ enteresan bir dizi, Ali de ilginç bir karakter. Sahnelerde sürekli namaz kılıyor, ezan okuyor. Gerçek hayattaki size benziyor mu?

Ali, sorunları iyiden ve doğrudan yana durarak, Allah inancıyla çözüyor. Din, doğru yorumlandığında iyiye ve doğruya yöneltir. Ali kendi yaşadığı acılardan Allah’a sığınarak kurtulmuş bir adam. Ben de inançlı bir insanım, hep Allah’a sığınırım. Ali karakteriyle benzer taraflarım çok olmasaydı bu kadar gerçek oynayamazdım. Ali’nin her hareketi hoşuma gidiyor. Ali ve Keremcem arasında keyifli bir alışveriş var.

● Dizide sizi camii hocası zannedenler de var.

Dizide “Cami imamı mı sandınız siz Ali’yi” diye espri var. Gerçek hayatta da “Hocam” diye hitap edip takıldıkları oluyor. Sevdiler bu rolü. Hocam aşağı hocam yukarı diyen bir kitle oluştu. Çok sevdiler. Geçmişinde acayip şeyler yaşamış ama yaptığı işlerde hep iyiliği ve doğruluğu gözetmiş bir adam Ali Hoca. şımarıklık tabiatıma aykırı,

ÖZÜNÜ KAYBETMEMEK ÖNEMLİ

● Ufukta evlilik var mı?

Evlilik planı yapmayı bıraktım. Hayat nereye götürürse oraya gidiyorum. Sevgi ve saygının kıymetini bilerek yaşıyorum. Kavganın kıymetsizliğini konuşmanın asaletine veriyorum.

● Artık herkes kolay yoldan para kazanmak, ünlü olmak istiyor. Ama siz hiç şımarmadınız...

Şımarmak denen şey insanın karakterine bağlı, yaşadıklarına değil. Şımarıklık benim tabiatıma aykırı. Herkes beni tanımaya başladığında “Ne oluyoruz?” dedim ama abartmadım bunu. Önemli olan özünü kaybetmemek. Ben bunu başardığımı düşünüyorum.

KADINLARIN FİZİĞİNE BAKMAM YALAN SÖYLEYEN KADIN BENİM İÇİN BİTER

● Bir kadında sizi en rahatsız eden şey nedir?

Ben yalandan hiç hazzetmem. Kadınları fiziksel olarak kategorize etmem ama yalan söyleyen kadın benim için biter.

● Kadınları yeterince tanıyor musunuz?

Erkeklerin kadınları tanıması mümkün değildir. Çünkü tamamen farklı yaratıklarız. Zaten güzel olan da bu. Bu farklılığın güzelliğini seviyorum. Kadın ve erkek birlikte oldukça dert, hüzün ve aşk da olacaktır. İşin keyifli tarafı bu zaten.

● “Türk dizilerinde şiddet, mafya, ölüm var ama sanata dair bir şey yok” eleştirilerine ne dersiniz?

Aslında var. Mesela Ali yaşadığı hızlı hayattan vazgeçerek doğruya yönelen bir adam. Bizim dizimiz şiddete özendirmiyor. Hatta bir caydırıcılık var. Kadına şiddeti gösteren projelere karşıyım. Bunun da kavgasını defalarca verdim. Neticede diziyle insanların evlerine giriyoruz...

● Türkiye’ye baktığınızda nasıl bir ülke görüyorsunuz?

Türkiye’de kadına ve hayvana yönelik tavırdan hoşlanmıyorum. Dünyada sadece erkekler yaşamıyor. Bu konularda hukuki süreçlerin daha caydırıcı olması gerektiğini düşünüyorum. Doğruluğun, dürüstlüğün, gerçeğin peşindeyim ve bundan ayrılmamalıyız.

ALEV GÜRSOY CİMİN

alev.gursoy@posta.com.tr