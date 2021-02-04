Kereviz sapı suyu tarifi: Kereviz sapı suyu nasıl yapılır?

Hafif mayhoş tadıyla her derde deva olan ve detox suyu olarak tüketilen kereviz sapı suyu tam bir şifa deposu. Sevdiklerinize hazırlamak için kereviz sapı suyu tarifi arıyor ya da kereviz sapı suyu nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kereviz sapı suyu tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Kereviz sapı suyu tarifi

Kereviz sapı suyu malzemeleri

1 tutam maydanoz

2-3 adet kereviz sapı

1 adet limonun suyu

3 su bardağı içme suyu

Kereviz sapı suyu yapılışı

Tüm malzemeleri blendera ekleyin ve çekin. Elde ettiğiniz karışımı, temiz bir tülbent yardımıyla süzün. Süzdüğünüz kereviz sapı suyunu içime hazır.



