Kereviz sapı suyu tarifi: Kereviz sapı suyu nasıl yapılır?
Kanal D'nin sevilen yarışmasında gelinler vegan sebzeli köftenin yanına kereviz sapı suyu tarifi hazırlıyor. seyirciler ise kereviz sapı suyu nasıl yapılır merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz sağlık deposu kereviz sapı suyu tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
04 Şubat 2021, Perşembe 14:39 Son Güncelleme:
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Hafif mayhoş tadıyla her derde deva olan ve detox suyu olarak tüketilen kereviz sapı suyu tam bir şifa deposu. Sevdiklerinize hazırlamak için kereviz sapı suyu tarifi arıyor ya da kereviz sapı suyu nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kereviz sapı suyu tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
Kereviz sapı suyu tarifi
Kereviz sapı suyu malzemeleri
- 1 tutam maydanoz
- 2-3 adet kereviz sapı
- 1 adet limonun suyu
- 3 su bardağı içme suyu
Tüm malzemeleri blendera ekleyin ve çekin. Elde ettiğiniz karışımı, temiz bir tülbent yardımıyla süzün. Süzdüğünüz kereviz sapı suyunu içime hazır.
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