Kereviz yemeği nasıl yapılır? Kereviz yemek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Kış aylarında en çok tüketilen sebzeleri başında gelen kereviz, kereviz yemek tarifi ile sofralarınıza lezzet katıyor. Peki, kereviz yemeği nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız kereviz yemek tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
14 Kasım 2021, Pazar 11:44 Son Güncelleme:
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Hem sağlıklı hem de lezzetli bir tarif olan kereviz yemek tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, kereviz yemeği nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız kereviz yemek tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
KEREVİZ YEMEK TARİFİ
Kereviz yemek malzemeler
- 1 kilogram kereviz
- 3 adet havuç
- 1 adet soğan
- Kereviz sapı
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 1 adet patates
- 1 tatlı kaşığı şeker
- Tuz
KEREVİZ YEMEĞİ YAPILIŞI
Kerevizi ayıklayıp küp küp doğrayın. Pişirene kadar limonlu suda bekletin. Soğanı yemeklik doğrayın. Şeker, zeytinyağı ve tuzu tencereye alın.
Soğanı da ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Patatesi de kereviz gibi küp küp doğrayın. Havuçları da enine doğrayıp soğanın üzerine ilave edin. Birkaç dakika daha kavurun. Ardından patatesi kereviz ve kereviz saplarını da ekleyin. Daha sonra su ve şekeri de ilave edip kısık ateşte kerevizler yumuşayana kadar pişirin. En son kereviz saplarını içinden çıkarın ve tuz ekleyin.