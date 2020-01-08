Hem şifa deposu olan hemde tadına bayılacağınız kereviz yemeği tarifi arıyorsanız "kereviz yemeği tarifi, kereviz yemeği nasıl yapılır" detaylar haberimizde.

Kereviz yemeği tarifi

Kereviz yemeği malzemeleri

- 1 adet soğan

- 1 adet havuç

- 1 diş sarımsak

- 1 adet patates

- 2 adet orta boy kereviz

- 2 adet kerevizin sapı

- 3-4 adet kereviz yaprağı

- 1 çay bardağı zeytinyağı

- 1 adet küp şeker

Kereviz yemeği yapılışı

Kerevizin kabuklarını soyup limonlu suyun içerisinde 10 - 15 dakika kadar bekletin. Doğranmış soğanı, kip kip kesilmiş havucu ve rendelenmiş sarımsağı yayvan bir tencere içerisine alın ve 2 yemek kaşığı yağ ekleyip kavurun. Patatesin kabuklarını soyup küp küp doğrayın. Tencereye aktarıp bir kaç dakika daha kavurun. Kerevizlerin fazla suyunu süzün ve tencerenin içine ilave edin. İyice karıştırın ve ardından kereviz saplarıyla, yapraklarını ilave edin. Ardından 1,5 su bardağı su ilave edip, şekeri ekleyip kısık ateşte patatesler, havuçlar ve kerevizler yumuşayana kadar pişirin. Son olarak tuzu ilave edin. İyice karıştırıp ocaktan alın. Kerevizin sapı ve yapraklarını içerisinden çıkartın. 2 saat dinlendirdikten sonra üzerinde zeytinyağı gezdirip dereotuyla süsleyip servis edebilirsiniz.

Bu haberi de okudular Pırasa yemeği tarifi: Pırasa yemeği nasıl yapılır?

Bu haberi de okudular Zeytinyağlı barbunya tarifi: Zeytinyağlı barbunya nasıl yapılır?