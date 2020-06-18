Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'la küs olduğu iddia edildi. Kerimcan Durmaz da cenaze sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Caner Çalışır'ın cenazesinde gözyaşlarına boğulan Durmaz, cenaze sonrası sosyal medyadan birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşarak şu notu düşmüştü:

"Caner’imm, dostum, bizi bugün bırakıp gitti... Hala inanamıyorum, aklım almıyor. Daha çok erkendi be Caner’im daha birlikte yapacağımız çok şey vardı. O kadar güzel anılar biriktirdim ki seninle, keşke bu kadar erken bırakmasaydın bizi. Sen benim sevgimi, sırlarımı en güzel anılarımı biriktirdiğim yol arkadaşım olarak hep kalbimin bir köşesinde kalacaksın. Seni çok seviyorum ve bu hiç değişmeyecek. Nurlar içinde uyu... Lütfen dualarınızı eksik etmeyin."

İlk kez konuştu

Kerimcan Durmaz, yakın dostu Caner Çalışır’ın vefatının ardından ilk kez konuştu: “Son iki ay birbirimize kırgındık ama kanlı bıçaklı değildik. Onunla küs bir şekilde ayrılmayı hiç istemezdim”



