Kerimcan Durmaz hakim karşısında

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın, kamuoyunda 'Arto' olarak bilinen sanatçı Harutyun Dalga'yı kendisine yönelik sözlerinden dolayı Sarallar suç örgütü lideri Savaş Sarmusak'a şikâyet ettiği iddia edilmişti.

Bu şikâyet sonrası Arto'nun tehdit edildiği ileri sürülmüş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

İrtibatının bulunduğu kaydedildi

İddianamede, Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya paylaşımları ile tanındığı, özellikle örgüt lideri Savaş Sarmusak ile tanışıklığının ve telefon irtibatlarının bulunduğu kaydedildi.

"Olmaz koçum, kim ne sıkıntı yapacak ona"

Şüpheli Kerimcan Durmaz'ın suç örgütünün uygun görüp onayladığı yerlerde sahne aldığı, örgüt lideri şüpheli Savaş Sarmusak'ın iletişimin tespiti tutanaklarına yansıyan bir görüşmesinde "Olmaz koçum, kim ne sıkıntı yapacak ona" şeklinde sözler sarf etmesinden şüpheli Kerimcan Durmaz'ın suç örgütünün koruması altında bulunduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

Kamuoyunda 'Arto' ismi ile bilinen mağdur Harutyun Dalga'nın bir kısım sosyal medya araçlarından yaptığı kendisi ile ilgili paylaşımlardan rahatsızlık duyan Kerimcan Durmaz'ın örgütten kendisi hakkında paylaşımlar yapmasının engellenmesini istediği ifade edildi.

İstanbul Adalet Sarayı'na geldi

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, 'Arto' olarak bilinen şarkıcı Harutyun Dalga'yı kendisine yönelik sözlerinden dolayı 'Sarallar' suç örgütüne şikayet ettiği iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıkmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre, DJ Kerimcan Durmaz kimlik tespitinde aylık gelirinin 80 bin lira olduğunu söyledi. Durmaz savunmasında, “Arto’ya söylenen sözler konusunda bilgim yoktu. Böyle bir talebim olmadı. Ben azmettirmedim” dedi.



