Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusu

Kerimcan Durmaz, corona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan yaşlılara yönelik çirkin sözleri tepki çekmişti. Önce yaşlılara "Çıkın dışarı, geberin hepiniz!" diyen Durmaz, daha sonra da sokakta arkadaşıyla twerk yapmıştı.

Türkiye'de corona virüs salgınını önlemek amacıyla 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara 'sokağa çıkma yasağı' uygulanıyor. Kerimcan Durmaz'ın yaşlılara yönelik çirkin sözleri tepki çekti.

Kerimcan Durmaz, Instagram hesabından yaptığı payaşımda, "Çıkın dışarı, geberin hepiniz! Fazlalığınız gebersin, biz devam edelim gençler olarak. Bunu mu istiyorsunuz? Defolun geberin!" dedi.

Kerimcan Durmaz'ın bu sözleri tepki çekti. Daha sonra da sokakta arkadaşıyla twerk yapıp, dans etti.

Kerimcan Durmaz'ın söz konusu görüntüleri kısa sürede sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da gündem oldu.

"Bu sefer cezaevi yolu gözüktü sana"

Kerimcan Durmaz hakkında Twitter'dan "Bu sefer cezaevi yolu gözüktü sana... Mahkeme den aldığın ceza seni ıslah etmemiş belli ki... Allah seni bildiği gibi yapsın" ifadelerini kullanan Avukat Serdar Öktem suç duyurusunda .bulundu