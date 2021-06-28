Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla adını duyuran daha sonra, bazı mekanlarda DJ performansı sergileyen Kerimcan Durmaz, uzun süredir yurtdışında yaşıyordu. Geçtiğimiz aylarda tekrar Türkiye’ye adım atan Kerimcan Durmaz, geçen hafta katıldığı bir programda, bir dönem yaşadığı zorluklar nedeniyle intihar etmeyi bile düşündüğünü itiraf etmişti.

KERİMCAN DURMAZ MAKYAJSIZ GÖRÜNTÜLENDİ

Buhran dolu günleri, şimdilerde geride bırakan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, önceki gün geldiği Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Makyajsız, evinden dışarıya adım atmayan Kerimcan Durmaz’ın doğal hali dikkat çekti. Kerimcan Durmaz, kendisini fotoğraflayan basın mensuplarını görünce eliyle yüzünü kapatsa da başarılı olamadı. İşte Kerimcan Durmaz’ın makyajsız imajı.