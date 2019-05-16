Kerimcan Durmaz normal hayatına döndü
Instagram hesabından yayınladığı skandal video ile gündeme bomba gibi düşen ve günlerce konuşulan Kerimcan Durmaz, normal hayatına döndü. Olay sonrası bir özür videosu paylaşan Durmaz, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya başladı
Kerimcan Durmaz'ın uçak tuvaletinde çektiği müstehcen videoyu, Instagram hesabından paylaşması büyük tepki toplamıştı.
Yaşanan olay sonrası 4 ayrı suçtan avukatlar tarafından hakkında şikayetlerde bulunulan Kerimcan Durmaz'ın, 3 milyon takipçili Instagram hesabını kapatması da isteniyordu.
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Yaptığı şeyden pişman olduğunu dile getiren Durmaz, son olarak arkadaşının paylaştığı bir fotoğrafı kendi Instagram hesabından yayınladı.
Durmaz, yaşanan olay sonrası gülümseyerek 'iyiyim' mesajını verdi.