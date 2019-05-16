Kerimcan Durmaz normal hayatına döndü

Kerimcan Durmaz'ın uçak tuvaletinde çektiği müstehcen videoyu, Instagram hesabından paylaşması büyük tepki toplamıştı.

Yaşanan olay sonrası 4 ayrı suçtan avukatlar tarafından hakkında şikayetlerde bulunulan Kerimcan Durmaz'ın, 3 milyon takipçili Instagram hesabını kapatması da isteniyordu.

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Yaptığı şeyden pişman olduğunu dile getiren Durmaz, son olarak arkadaşının paylaştığı bir fotoğrafı kendi Instagram hesabından yayınladı.

Durmaz, yaşanan olay sonrası gülümseyerek 'iyiyim' mesajını verdi.