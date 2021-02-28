Magazin Kerimcan Durmaz 'Peşimde' ile şaşırtıyor!

Kerimcan Durmaz 'Peşimde' ile şaşırtıyor!

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Kerimcan Durmaz 'Peşimde' ile şaşırtıyor!

Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz ilk single çalışması Peşimde için Beyonce, Rihanna, Ariana Grande, Jennifer Lopez gibi dünya starlarının ekibi ile dev bir prodüksiyona imza attı.

28 Şubat 2021, Pazar 11:52 Son Güncelleme:
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İlk single çalışması 'Peşimde' yi müzikseverlerle buluşturan Kerimcan Durmaz yaklaşık 7 aydır bu proje için hazırlanıyor. Los Angeles'ta 5 aylık bir kampa giren Durmaz ilk şarkısı için dünyanın en iyi isimlerini bir araya toplayarak muhteşem bir işe imza atti.

'Peşimde'nin sözlerini Ömer Çelik ile birlikte yazan Durmaz, aranjesini ise Serdar Özşengül (Aerro) ile tamamladi. Peşimde’nin Mix Mastering’ini 1 Grammy ödüllü ve 3 Grammy adaylığı olan recording engineer Brendan Morawski üstlendi.

Morawski Rihanna’nın Anti albümü ve Ariana Grande’nin 7 Rings şarkısına imza atmıştı. 2 aylık bir çalışma sonunda Kerimcan’ın özgün hayatını anlatan, aynı zamanda Türkiye’de daha önce duyulmamış Modern-Pop, Rap türünde bir şarkı ortaya çıktı. Peşimde oluşumunu tamamladığında Durmaz klibini çekmek için Los Angeles’a gitmeye karar verdi.

Kerimcan Durmaz 'Peşimde'nin video klip yönetmenliğini üstlenen Ecem Lawton ile birlikte Los Angeles’ın en önde gelen yapımcıları Sam Lipman-Stern ve Marvin Brown ile kısa bir süre içinde yıldızlar takımını bir araya getirmeyi başardılar. Beyonce, JLo, Rihanna, Ariana Grande, Lady Gaga gibi dünyanın en ünlü isimlerinin kliplerini çeken, koreografilerini yapan ve kliplerinde yer alan dev kadro 'Peşimde'nin vizyonunu hayata geçirdi.

'YAPTIĞIM İŞ İLE GURUR DUYUYORUM'

Bu ekibin Kerimcan’ın projesinde yer almalarında ki en önemli etken, onun ışığına ve Türkiye’de temsil ettiği değerlere inanmaları oldu. “Peşimde”nin klibi 9 saat içinde, Beverly Hills’in bir mega malikanesinde, 70 kişilik bir ekiple çekildi. Sette covid-19'a karşı bütün önlemler alındı ve üç sağlık personeli mevcuttu. İlk single çalışmasında bu denli büyük bir projeye imza atan Kerimcan Durmaz; 'Her zaman olduğu gibi yine yaptığım iş ile gurur duyuyorum, işimin benzersizliği ve kalitesi ile konuşulacağım. Eşsiz bir ekiple çalışıp ders niteliğinde bir projeye imza attım, popçularımızın benden öğrenecekleri çok şey var.' diyerek iddiasını dile getirdi. 

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Bu yazıda Aleyna Tilki ile Kerimcan Durmaz karşılaştırılmıştır


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