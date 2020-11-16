Kerimcan Durmaz: Selin Ciğerci hayatımdan kalıcı olarak çıktı

Kerimcan Durmaz YouTube programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Selin Ciğerci ile araları bozulan Durmaz ilk kez bu konu hakkında konuştu.

'Hayatımdan kalıcı olarak çıktı'

Kerimcan Durmaz bir daha görüşmeyeceği kişiyi açıklayınca sosyal medya yıkıldı. Kerimcan Durmaz açıklamasında "Sanırım Selin Ciğerci. Aklıma direkt o geldi. Bir arkadaşın, bir arkadaşa yapmaması gereken şeyleri yaptı. Ben ona destek oldum, o bana köstek. Hayatımdan kalıcı olarak çıktı" diyerek ilk kez bu konu hakkında konuştu.

Kerimcan'ın bu açıklaması sonrası herkes Selin Ciğerci'nin ne diyeceğini merak ediyor.





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