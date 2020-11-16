Magazin Kerimcan Durmaz: Selin Ciğerci hayatımdan kalıcı olarak çıktı

Kerimcan Durmaz: Selin Ciğerci hayatımdan kalıcı olarak çıktı

Magazin

Kerimcan Durmaz: Selin Ciğerci hayatımdan kalıcı olarak çıktı

Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Kerimcan Durmaz ve Selin Ciğerci küsmüştü. Herkes bu küslüğün sebebini merak etse de ikili bu konuda hiç açıklama yapmamıştı. Aradan geçen zamanın ardından Kerimcan Durmaz'dan bir Selin Ciğerci itirafı geldi.

16 Kasım 2020, Pazartesi 09:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kerimcan Durmaz YouTube programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Selin Ciğerci ile araları bozulan Durmaz ilk kez bu konu hakkında konuştu.

Günün önemli manşetleri için tıkla

'Hayatımdan kalıcı olarak çıktı'

Kerimcan Durmaz bir daha görüşmeyeceği kişiyi açıklayınca sosyal medya yıkıldı. Kerimcan Durmaz açıklamasında "Sanırım Selin Ciğerci. Aklıma direkt o geldi. Bir arkadaşın, bir arkadaşa yapmaması gereken şeyleri yaptı. Ben ona destek oldum, o bana köstek. Hayatımdan kalıcı olarak çıktı" diyerek ilk kez bu konu hakkında konuştu.

Kerimcan'ın bu açıklaması sonrası herkes Selin Ciğerci'nin ne diyeceğini merak ediyor.



İlgili Haberler
ABD'de yaşayan Kerimcan Durmaz, iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldıKerimcan Durmaz’ın tepki çeken doğum günü partisi


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
16 Kasım 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Sibel Can 20 yaş gençleşmiş, Deniz Seki detone olmuş!
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Depreme reklam molası
Sercan Yaşar
Yasemin Candemir
Tembel kızlar için cilt bakım tüyoları
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 5 dakikada dünyadan magazin (16 Kasım 2020)