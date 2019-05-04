Kerimcan Durmaz sessizliğini bozdu

Kerimcan Durmaz'ın uçak tuvaletinde çektiği müstehcen videoyu, Instagram hesabından paylaşması büyük tepki toplamıştı.

SKANDAL SONRASI KONUŞTU

Magazin gündemine bomba gibi düşen skandal sonrasında pek çok ünlü isim Durmaz'a tepki göstermiş ve ünlü fenomen hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Kerimcan Durmaz, günler sonra sessizliğini bozdu.

Instagram'dan özür videosu yayınlayan durmaz şunları söyledi:

Günlerdir çok üzgünüm ve yaşadığım bu olayla alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle beni takip eden, başta ailem olmak üzere bütün küçük kardeşlerimden, büyüklerimden ve böyle bir şeyi izlemek zorunda kalan herkesten çok özür diliyorum. O kadar çok utanıyorum ve kendimi o kadar mahcup hissediyorum ki, ne diyeceğimi bilemiyorum. Yaşadığım bu talihsiz olaydan kendime çok ders çıkardım ve aslında aile kavramının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladım. Dolayısıyla bundan sonraki hayatıma da çevremdeki herkese ve her şeye çok daha fazla dikkat ederek devam edeceğim. Tekrar herkesten çok çok özür diliyorum.

Öte yandan, Kerimcan Durmaz'ın üzüntülü ve hayli kilo vermiş hali dikkatlerden kaçmadı.

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