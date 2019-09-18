Kerimcan Durmaz Türkiye’yi terk etti!

Instagram hesabından paylaştığı müstehcen video ile büyük tepki toplayan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında dava açılmıştı. Durmaz'ın 6 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyor.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Kısa sürede yayılan ve aylarca konuşulan video sonrası, Kerimcan Durmaz’a tepkiler çığ gibi büyüdü. Paylaşımını silen Durmaz, tekrar bir paylaşım yaparak, 'Tarafıma ait olmayan uygunsuz içerikli bir videoyu avukatıma iletmek isterken sevhen ve istemeden paylaşılmış olup, bu paylaşım için herkesten özür diliyorum' mesajı yayınlamıştı.

EVİNİ KAPATTI, ABD’YE GİTTİ

İddiaya göre, Kerimcan Durmaz açılan davaların ardından ABD’ye yerleşti.

Acarkent’teki evini boşalttı ve bundan sonra sadece DJ’lik yapacağı organizasyonlar, turne için Türkiye’ye dönecek.



