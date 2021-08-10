Kerimcan Durmaz'dan yangın bölgesine yardım
Orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken ilk günden beri yangın olan bölgelere destek götüren şarkıcı ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın yardımda bulunduğunu duyurdu.
10 Ağustos 2021, Salı 21:07 Son Güncelleme:
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Haluk Levent, havadan ve karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği orman yangınlarının ilk gününden itibaren afetzedeler için destek çalışmaları yürütüyor.
AHBAP'ın kurucusu olan ünlü sanatçı, son olarak sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın desteğini Twitter hesabından paylaştı.
Haluk Levent, "Sevgili Kerimcan Durmaz aradı. Yangınlardan zarar görenler için kullanılmak üzere 50 bin TL bağış yapacağını söyledi. Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/haluklevent/status/1425080191311880194?s=20
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