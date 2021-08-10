Haluk Levent, havadan ve karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği orman yangınlarının ilk gününden itibaren afetzedeler için destek çalışmaları yürütüyor.

AHBAP'ın kurucusu olan ünlü sanatçı, son olarak sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın desteğini Twitter hesabından paylaştı.

Haluk Levent, "Sevgili Kerimcan Durmaz aradı. Yangınlardan zarar görenler için kullanılmak üzere 50 bin TL bağış yapacağını söyledi. Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.







