İşte Ali Eyüboğlu'nun bugünkü yazısından o bölüm:

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, uçağın tuvaletinde çekip Instagram’da paylaştığı müstehcen video için İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği’nde ifade verdi. Hakkındaki suç duyuruları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Çocuğun cinsel istismarı”, “Genel ahlaka karşı hayasızca hareketler” ve “Genel ahlaka karşı müstehcenlik” suçlarından soruşturma açtığı Durmaz’ın medyaya yansıyan ifadesi şöyle:

“Yurt dışındaydım, o videoyu sosyal medya hesabından bir arkadaşıma atacaktım. Yanlışlıkla videoyu Instagram hesabımın hikaye bölümünde paylaştım. Uçakta telefonu kapatmak zorunda kaldığım için durumun farkına varamadım. Uçaktan indikten sonra gelen mesajlar üzerine hatamı fark edip, sildim ama geç kalmıştım.”

Video sosyal medyada infial yaratınca nasıl savunmuştu kendini Durmaz?

Farklı hesaplardan kendisine gönderilen uygunsuz videolardan birini avukatına göndermek isterken yanlışlıkla paylaştığını, videoyu gönderene dava açacağını söylemişti “Ablan star bebeğim”...

Videoyu izleyenler, kolundaki bileklik ve tuvalet aynasına yansıyan görüntüden Durmaz’ı teşhis edince de hatasını itiraf edip, özür dilemişti.

İfadesini okuyunca ‘avukat’ın yerini ‘arkadaş’ veya ‘arkadaş grubu’nun alması dikkatimi çekti.

Durmaz’ın, böylesine müstehcen videoları paylaştığı bir arkadaşı veya arkadaş grubu gerçekten var mı? Aralarında daha önce böyle paylaşımlar oldu mu? Yoksa Durmaz, olayı bilinçli olarak yapılan paylaşımdan ‘story kazası’na sokup, suç ve cezayı hafifletmek için yeni bir ‘hikaye’ mi uydurdu?





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