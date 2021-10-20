Türkiye Kerkenez operasyonu! Sıkıştığı yerden kurtarıldı

Kerkenez operasyonu! Sıkıştığı yerden kurtarıldı

Türkiye

Kerkenez operasyonu! Sıkıştığı yerden kurtarıldı

İstanbul Küçükçekmece'de apartmanın 21. katındaki pencereye sıkışan kerkenez, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

20 Ekim 2021, Çarşamba 21:09 Son Güncelleme:
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Küçükçekmece'de bir kerkenez apartmanın 21. katındaki pencerede sıkıştı. Durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekipleri çatıya çıkarak, kerkenezi kurtarmak için çalışma başlattı.

Kurulan ip düzeneğiyle aşağıya inen itfaiye eri, kerkenezi kurtardı. Kerkenezin veteriner kliniğine teslim edildiği belirtildi.

Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL (DHA)

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