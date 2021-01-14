Yemek Keş tarifi: Keş nasıl yapılır?

Keş tarifi: Keş nasıl yapılır?

Yemek

Keş tarifi: Keş nasıl yapılır?

Bolu yöresine ait olan keş tarifi, oldukça popüler bir süt ürünüdür. Yöresel lezzet sevenler keş nasıl yapılır merak ediyor. Kurutulmuş yoğurt olarak adlandırılan keş, kurut veya keşk isimleriyle de bilinir. Keş tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

14 Ocak 2021, Perşembe 18:17 Son Güncelleme:
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Makarna veya çorbaların üzerine rendeleyerek servis edebileceğiniz keş tarifi, evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için keş tarifi arıyor ya da keş nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Keş tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

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Keş tarifi

Keş malzemeleri

  • 1 kilogram süzme yoğurt
  • 1 yemek kaşığı kaya tuzu

Keş yapılışı

Derin bir kasenin üzerine bir süzgeç yerleştirin. Süzgecin içine de bir tülbent yayın. Yoğurdu süzgece döküp tülbendi köşelerinden bağlayarak torba haline getirin. Bu şekilde buzdolabına kaldırdığınız yoğurdu 48 saat dinlendirin. Ardından bir kaseye aktarıp içine tuzu ekleyin ve karıştırın. Geniş bir tepsinin tabanına üç kat temiz örtü yayın. Kaşık yardımıyla hazırladığınız tuzlu yoğurttan küçük toplar yapıp örtünün üzerine yayın. Üzerini de tozlanmaması için bir tülbentle örtün ve bu halde güneşe koyun. Günde birkaç kez yerlerini değiştirerek taş gibi olana kadar kurutun. Ardından dilerseniz kuru halde rendeleyerek, dilerseniz sulandırarak kullanabilirsiniz.

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