Türkiye Keşan Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Keşan Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Türkiye

Keşan Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçe Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve tedavisinin evinde sürdüğünü açıkladı.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 10:15 Son Güncelleme:
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Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıymetli hemşehrilerim, Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Sıklıkla test olan biri olmama rağmen, yakın ekibimden iki personelimde pozitif görülmesi nedeniyle bugün tekrar test oldum ve pozitif olduğum anlaşıldı. Toplam 3 doz aşımı oldum. Aşının gücüne güveniyorum. Karantina sürecini evde geçireceğim. Doktorlarımız tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk görünmüyor. Tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Biliyorsunuz ki, tedbir tercih değil zaruridir. Keşan’ımızda çalışmalar tüm hızıyla devam edecek. Herkes görevinin başında olacak. Allah'ın izniyle inşallah sağlığımıza kavuşacağız. Tüm vatandaşlarımıza sağlık ve sıhhat diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne) (DHA)

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