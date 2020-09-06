Keşan Belediyesi 3 sözleşmeli memur alacak

Keşan Belediye Başkanlığı'nca 1 (bir) adet mühendis (inşaat mühendisi), 1 (bir) adet mimar 1 (bir) adet peyzaj mimarı olmak üzere toplam 3 (üç) adet sözleşmeli memur alımı yapılacak. Başvuruların 15 Eylül 2020 tarihine kadar Keşan Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne yapılması gerekiyor. Son başvuru tarihi ise 15 Eylül 2020 olarak açıklandı.