Keşan Belediyesi 3 sözleşmeli memur alacak
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Keşan Belediye Başkanlığı'nca inşaat mühendisi, peyzaj mimarı ve mimar olmak üzere 3 sözleşmeli memur alımı yapılacak. Memur alım ilanına başvuru şartları ve son başvuru şartları belli oldu.
06 Eylül 2020, Pazar 16:54 Son Güncelleme:
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Keşan Belediye Başkanlığı'nca 1 (bir) adet mühendis (inşaat mühendisi), 1 (bir) adet mimar 1 (bir) adet peyzaj mimarı olmak üzere toplam 3 (üç) adet sözleşmeli memur alımı yapılacak. Başvuruların 15 Eylül 2020 tarihine kadar Keşan Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne yapılması gerekiyor. Son başvuru tarihi ise 15 Eylül 2020 olarak açıklandı.