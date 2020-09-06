Türkiye Keşan Belediyesi 3 sözleşmeli memur alacak

Keşan Belediyesi 3 sözleşmeli memur alacak

Türkiye

Keşan Belediyesi 3 sözleşmeli memur alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Keşan Belediye Başkanlığı'nca inşaat mühendisi, peyzaj mimarı ve mimar olmak üzere 3 sözleşmeli memur alımı yapılacak. Memur alım ilanına başvuru şartları ve son başvuru şartları belli oldu.

06 Eylül 2020, Pazar 16:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Keşan Belediye Başkanlığı'nca 1 (bir) adet mühendis (inşaat mühendisi), 1 (bir) adet mimar 1 (bir) adet peyzaj mimarı olmak üzere toplam 3 (üç) adet sözleşmeli memur alımı yapılacak. Başvuruların 15 Eylül 2020 tarihine kadar Keşan Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne yapılması gerekiyor. Son başvuru tarihi ise 15 Eylül 2020 olarak açıklandı.

İlan detayları için tıklayın

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Akdeniz küresel soruna dönüştü
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefetin yumuşak karnı Gül mü?
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Karantinadan kaçan vatandaş iddia oynarken yakalandı