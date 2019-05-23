Keşan Belediyesi'ne tecrübeli ve emekli olmamış avukat alınacak. Belediye ilanı bugün geçti ve son gün olarak 10 Haziran tarihini belirledi. Kurum şartları da açıkladı.

Bu ilana başvurmak isteyenler şimdi "Keşan Belediyesi avukat alımı başvurusu nasıl yapılır?" sorusunu yöneltiyor. Detayları incelemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

KEŞAN BELEDİYESİ AVUKAT ALIM İLANI



