Keşfedilmemiş cennet: Yenişarbademli

Toros ve Anamas dağlarının birleştiği noktada, denizden 1150 metre yükseklikte, yeşilliğin hakim olduğu Isparta’nın Yenişarbademli ilçesi, doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor.

Tarih boyunca bir çok uygarlığa ev sahipliği yapan, Roma ve Bizans dönemlerinin Gorgorum Antik Kenti olarak da adlandırılan Isparta’nın Yenişarbademli ilçesi, sadece tarihiyle değil, birbirinden farklı renklerin buluştuğu doğasıyla da beğeni topluyor.

Dört mevsim boyunca yeşil kalmayı başaran Yenişarbademli, Pınargözü Mağarası ile turizm potansiyeline, Dedegül Dağı ile de dağcılık turizmine katkıda bulunuyor.

Yenişarbademli Belediye Başkanı Mustafa Erdem, Yenişarbademli’nin doğal güzelliğini bir örnekle açıkladı. Anadolu Selçuklular döneminde ilçeye Alaaddin Keykubad tarafından saray yapıldığını anlatan Erdem, "Alaaddin Keykubad, buradaki doğal güzellikten etkilenmiş ve ’Cennet ya burasıdır ya da buranın altındadır’ diyerek buraya saray yaptırmış. Bir insan sarayı nereye yaptırır, doğasıyla büyülendiği yere yaptırır" dedi.

İlçenin güzelliklerinin anlatmakla bitmeyeceğini ifade eden Erdem, bu güzelliğin yerinde yaşanması gerektiğini kaydederek, insanları Yenişarbademli’ye davet etti.

-TÜRKİYE’NİN VE AVRUPA’NIN EN UZUN MAĞARASI-

İlçede bulunan, yerli ve yabancı mağara araştırmacılarının gözdesi Pınargözü Mağarası ile ilgili de bilgi veren Erdem, 16 kilometre uzunluğa sahip mağaraya, ormanın içinden geçilerek gidildiğini anlattı. Mağaranın aynı zamanda bir su kaynağı olduğuna dikkati çeken Erdem, çevresindeki 213 çeşit bitki örtüsüyle renklerin doğadaki dansını yansıtan mağaranın, eşsiz manzaralar ortaya koyduğunu vurguladı.

Pınargözü Mağarası’nın bugün bir çok araştırmacı mağaracılar tarafından bilinmediğini ileri süren Yenişarbademli Belediye Başkanı Erdem, "Avrupa’nın en uzun mağarası burada bulunuyor ama bundan mağaracıların haberi yok. Üniversitede tez hazırlayan doçent, profesör, araştırma görevlilerinin buraya gelip çalışma yapmasını istiyoruz" diye konuştu.

Bölgenin milli parklar ve doğal sit alanı olarak ilan edilmesinden dolayı herhangi bir yatırım yapamadıklarını ifade eden Erdem, ilçenin ciddi turizm potansiyeline sahip olduğunu ancak turizm pastasından pay alamadıklarını kaydetti.

-DAĞCILARIN DA UĞRAK YERİ-

Yeşillikler içinde kaybolan Yenişarbademli, aynı zamanda dağcıların da uğrak yeri. Her yaşta insanın tırmanabileceği bir dağ olma özelliği taşıyan Dedegül Dağı, yumuşaklığı ve güzellikleriyle her yıl yüzlerce dağcıyı ağırlıyor. Dağ turizminde önemli bir yere sahip Dedegül Dağı, tur kayağı ve treeking yürüyüşlerine de olanak sağlıyor.

Isparta Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç da, Isparta’nın yeşilliğe boğulan ilçelerinden birinin de Yenişarbademli olduğunu kaydetti.

Yenişarbademli’yi en fazla dağcıların keşfettiğini anlatan Kılıç, "Her yıl yüzlerce dağcımız Isparta’ya gelir ve Dedegül Dağı zirvelerinde kamp kurar. Sabah erken saatlerinde zirveye tırmanırlar, doğal güzelliklerin yanında birlik ruhunu yakalarlar" diye konuştu.