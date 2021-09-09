Keşfetmekle bitmez: Anadolu Yakası

Her yeri oldukça güzel olan bir şehre yakışacak, keşfetmekle tükenmeyecek güzelliklerle dolu Anadolu Yakası’nda akla ilk gelen Kadıköy, Üsküdar ve Adalar’ın yanı sıra nereler keşfedilebilir, #öncetürkiyeyikeşfet diyerek günler boyunca tükenmeyecek bir Anadolu Yakası gezisinde hangi duraklar tercih edilebilir; hadi bir de Neredekal.com Keşif Rehberi editörlerinin kalemiyle inceleyelim!

POLONEZKÖY TABİAT PARKI

Beykoz’da yer alan, 3 bin hektarlık alana yayılan Polonezköy Tabiat Parkı İstanbul’daki en büyük parkı. Sarıçamdan gürgene, karayemişten fundaya pek çok bitki çeşidinin bulunduğu Polonezköy Tabiat Parkı’nda koşu, trekking ve bisiklet gibi sporlara elverişli alanların yanı sıra piknik alanları da bulunuyor.

GÖZDAĞI KORUSU

206 metrelik rakımda konuşlanan, Pendik sınırlarında bulunan Gözdağı Korusu; Marmara Denizi, Yalova ve Adalar’ı adeta ayaklarınızın altına seriyor. Hem yüksekliği hem de ahşap mimarisiyle yırtıcı bir kuş yuvasını andıran Gözdağı Korusu’nda seyir çardakları, gezi alanları, çocuk parkı ve piknik alanları mevcut.

NEZAHAT GÖKYİĞİT BOTANİK BAHÇESİ

18 yaşından büyük kişilere dönük bahçıvanlık, bitki ressamlığı, bitkisel tasarım ve etnobotanik gibi alanlarda eğitimler verilen, biyoçeşitlilik açısından pek zengin olan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, Ataşehir’de yer alıyor. Renk renk, envai çeşit bitkilerle dolu huzurlu bir gün geçirmek isteyenlerin en doğal tercihlerinden birisi olan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, bir kez ziyaret etmekle yetinilmeyecek destinasyonlar arasında.

ÇİNİLİ CAMİİ

Adını dünyaca ünlü çinilerinden alan Çinili Camii, Mahpeyker Valide Kösem Sultan tarafından 1640 senesinde Üsküdar’da inşa ettirilmiş. Avlusunda bir şadırvanın ve bitişiğinde oldukça küçük bir medresenin yer aldığı Çinili Camii’nin ön cephesi ve içi renk renk İznik çinileriyle kaplı. Minberin konik başlığında dâhi kullanılan çiniler oldukça şık ve zarif tercih edilmiş.

DRAGOS TEPESİ

İstanbul’u hep büyük bir aşkla seyredenlerin çok daha fazla sevebileceği, Marmara Denizi’nin müthiş manzarasını gözler önüne seren Dragos Tepesi, Kartal’da yer alıyor. Uzun uzadıya vakit geçirmeye elverişli sosyal tesislerinde çay ve kahve içmenin yanı sıra yemek de yiyebilirsiniz.

BÜYÜKADA

Prens Adaları’nın, ismiyle müsemma en büyüğü olan Büyükada’da gezebileceğiniz pek çok önemli nokta bulunuyor. 1751 yılında inşa edilen Aya Yorgi Kilisesi’nin yanı sıra 2010’dan bu yana ziyarete açılan Adalar Müzesi, Rum Yetimhanesi, Hamidiye Camii, Prenses Koyu, Reşat Nuri Güntekin’in evi, Adakule ve Meryem Ana Kilisesi de mutlaka görülmesi gereken yerler arasında.

HEYBELİADA

Yeşil alanlarının fazlalığı ve tarihi yapılarıyla Prens Adaları’nın en sık tercih edilen duraklarından birisi olan Heybeliada, Büyükada’ya kıyasla daha sakin. Heybeliada’da 1773 yılında inşa edilen Heybeliada Deniz Lisesi başta olmak üzere Bet Yaakov Sinagogu ve Aya Yorgi Uçurum Manastırı mutlak suretle gezilip görülmesi gereken noktalar arasında.

KINALIADA

Adını, kum taşı uçurumlarındaki kızıla çalan renkten alan Kınalıada; İstanbul’a en yakın olan Prens Adası. Haydarpaşa Limanı, Tophane Rıhtımı ve Bizans surlarının inşası sırasında taş ve maden açısından zengin olan Kınalıada’daki taşlardan yararlanılmış. Oldukça küçük olan Kınalıada’da bisikletle veya yürüyerek istediğiniz yere kolayca ulaşabilirsiniz. Adada Bizans Dönemi’nden kalma Hristos Tepesi ve manastırı ile manastırın hemen üzerinde bir Rum mezarlığı yer alıyor. Kınalıada’ya yolunuz düşmüşse, Sirakyan İkiz Evleri ve Rum Ortodoks – Panayia Kilisesi’ni görmeden dönmeyin.

KIZ KULESİ

İstanbul Anadolu Yakası’ndan bahsedip de onu es geçmek olur mu hiç! Üsküdar ilçesinde, İstanbul Boğazı’nda yer alan Kız Kulesi 2500 yılı aşkın bir geçmişe sahip. Adını ilk olarak MÖ 410 yılında gördüğümüz Kız Kulesi’nin Atinali kumandan Alkibiades tarafından inşa ettirildiğini biliyoruz. MS 1110’da İmparator Manuel Comnenos, günümüzdeki yapının taslağı olarak nitelendirilebilecek yapıyı ortaya çıkartıyor. Osmanlı Dönemi’nde kuleye bir fener ekleniyor ve günümüzdeki görünümüne kavuşuyor. Hem müze hem restoran olarak yılın 365 günü boyunca hizmet veren Kız Kulesi’ni görmeden, Anadolu Yakası’nı gezmiş sayılmazsınız…

GÖZTEPE 60. YIL PARKI

Göztepe’de, Bağdat Caddesi üstünde konuşlanmış Göztepe 60. Yıl Parkı’nda her renkten çiçeği bulmak mümkün. Ligustrum ağaçlarının şekillendirilmesiyle ortaya çıkan envai çeşit figürleri, her çeşit balığın yüzdüğü akvaryumları, tik ağacından yapılan tekneyi, lale ve gül bahçelerini içeren Göztepe 60. Yıl Parkı, Türkiye’deki tematik parkların ilki olarak kabul edilmekte.

Kaynak:https://neredekal.com/