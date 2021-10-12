Kesilen cezayı duyunca fenalık geçirdi!

İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda trafik ekipleri, uygulama noktasında plakasız motosikleti durdurdu. Yapılan kontrollerde motosikletin çekme belgeli olduğu tespit edildi.

Sürücü Cemalettin E.’ye bin 300 TL ceza uygulandı. Cezayı duyunca fenalaşan Cemalettin E., kaldırıma oturdu. Tansiyonunun çıktığını, kendisini iyi hissetmediği söyleyen sürücüye, polis ekipleri müdahale etti. Su verilen Cemalettin E., çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cemalettin E.’ye ayakta müdahale edildi. Motosiklet ise çekiciyle otoparka çekildi.

DHA