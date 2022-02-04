Posta.com.tr / 75 yaşındaki Isao Kakehi sağlıklı ve sevgi doluydu. 2013 yılında Japonya’da bir çöpçatanlık şirketi sayesinde dul olan 67 yaşındaki Chisako Kakehi ile tanıştı ve yeni bir ilişkiye başladı. Çift iki ay sonra evlendi ve Kyoto'nun Muko şehrinde mutlu bir hayata başladı. Yeni yıl kutlamaları için pirinç kekleri yapıldı ancak Isao, yeni yılı görecek kadar yaşayamadı. Çünkü 28 Aralık’ta Japon Kara Dul’un dördüncü ve son kurbanı oldu.

CNN'in haberine göre, şimdi 75 yaşında olan Chisako Kakehi, üç aşığını öldürmek ve dördüncüsünü de öldürmeye teşebbüs etmekten idam cezasına çarptırıldı. Kara Dul olarak adlandırılan Chisako’nun cinayetleri, 2007 yılında başladı. Ancak Isao Kakehi'nin ölümü üzerine polis soruşturma başlatana ve 2014 yılında tutuklanana kadar kimse ondan şüphelenmedi.

2017 yılında Japonya'nın en uzun yargılamalarından birinin ardından Chisako Kakehi ölüm cezasına çarptırıldı. 2021 Haziran’ında kararı bozmak için temyize gitseler de dava reddedildi. Yargıç yaptığı açıklamada, “Yaşlı kurbanları tanımak için bir çöpçatanlık şirketi kullandı ve onların güvenini kazandıktan sonra zehirledi. Planlı ve güçlü bir öldürme isteği üzerine kurulu acımasız bir suç” dedi.

Yaşanan bu olay Japonya’da büyük yankı uyandırdı ve yaşlı bekarları bekleyen tehlikeler hakkında farkındalık oluşmasını sağladı. Ayrıca Chisako’nun sevdiği erkekleri neden öldürdüğüne dair merak oluşmasına neden oldu.

CİNAYETLERE BAŞLAMA NEDENİ

Chisako Kakehi'nin kişisel hayatı hakkında kamuoyunda çok az şey biliniyor. Japonya'nın güneybatısındaki Saga’SA doğan Kakehi, bir matbaa fabrikasında çalıştı ve 1969'da 23 yaşındayken ilk kocasıyla evlendi. 25 yıl süren evlilikleri 1994’de eşinin hastalıktan ölmesi sonucu sona erdi. Sonrasında 2007 yılına kadar 78 yaşındaki Toshiaki Suehiro ile ilişkideydi.

18 Aralık 2007’de Kakehi, Suehiro ve çocukları ile öğle yemeği yedi. Sağlık takviyeleri alan Suehiro’nun ilaçları arasında siyanür kapsülü eklemesi son derece kolaydı.

Öğle yemeğinden 15 dakikadan kısa bir süre sonra Suehiro sokakta yere yığıldı. Mahkeme kararına göre ambulans geldiğinde, adamın nefesi durmak üzereydi dedi.

Kakehi, Suehiro'ya hastaneye kadar eşlik etti. Hastanede doktorlar iç boğulma yaşadıktan sonra ölmek üzere olduğunu buldular. Neyse ki Suehiro hayatta kaldı. Ancak "tedavi edilemez yüksek işlev bozukluğu ve görme bozukluğu" gibi kalıcı hasarları oldu. Bir buçuk yıl sonra ise farklı bir hastalıktan öldü. Kakehi ise bir sonraki kurbanını aradı.

SONRAKİ KURBAN

71 yaşındaki Masanori Honda sağlıklı biriydi. 2011 yılına kadar diyabetinin hafiflediği ve sık sık spor yaptığı biliniyor. Sonrasında Kakehi ile ilişkisi başladı.

Nasıl tanıştıkları veya ne kadar süre birlikte oldukları belli olmasa da çift o yıl arkadaşlarına evlenmeyi planladıklarını söylemişti. Ertesi bahar, Kakehi hamlesini yaptı.

9 Mart 2012'de bir mağazada Honda ile buluştu, sonra ayrıldılar. Honda o gün motosiklet sürerken bilincini kaybetti. Hastanede iki saatten kısa bir süre sonra doktorlar ölümünü doğruladı.

KANSERDEN KURTULAN SON KURBAN

Minoru Hioki, yalnızlık ve akciğer kanseri nüksü ile mücadele etmişti. Ancak Temmuz 2013'e doğru hayatı düzeliyordu.K anseri radyasyon tedavisi ile neredeyse tamamen tedavi edilmişti. Üstelik yeni bir romantik ilişkiye başlamıştı.

Ağustos 2013'te Hioki, Kakehi'ye evlenmek istediğine dair mail attı. Çiftin 20 Eylül'de akşam yemeği için dışarı çıkmasıyla aşkları sona erdi.

Hioki, Kakehi'nin ikinci kocası Suehiro gibi, genellikle hap şeklinde sağlık takviyeleri alıyordu. Ve Kakehi ona da siyanür hapı verdi. Hioki bilincini kaybettiğinde yemeklerini yeni bitirmişlerdi. Ambulans geldiğinde zor nefes alıyordu.

Çocukları olduğunu ve kanserinden kurtulduğunu bilmesine rağmen, Kakehi ailesi olmadığını ve ölümcül akciğer kanserine yakalandığını iddia ederek ambulans ekibine yalan söyledi. İki saat içinde ise hayatını kaybetti.

Kakehi, Hioki'nin ölümünden sadece iki ay sonra, bir sonraki ve son hedefi olan Isao Kakehi ile çoktan evlenmişti. Ve düğünlerinden sadece bir ay sonra, başka bir erkekle gizlice çıkmaya başlamıştı bile.

Kakehi’nin aşk konusunda şanssız olması, poliste şüphe uyandırdı ve soruşturma başlatılarak Kakehi’nin aldatma ağı hızla çözüldü.

OTOPSİ ORTAYA ÇIKARDI

Japonya’da otopsi sadece şüpheli durumlarda yapılır. Bu nedenle eski partnerlerinin ölümü fark edilmedi. Ancak Isao Kakehi'nin otopsisinde, kalbinde, kanında ve midesinde öldürücü miktarda siyanür iyonu ve ayrıca mide erozyonu görüldü.

Ölümünden günler sonra, yetkililer Kakehi'nin dairesinde sağlık takviyesi hapları ve boş kapsüller buldular. Bu da Kakehi'nin sağlık takviyelerini boşalttığını ve toz haline getirilmiş siyanürle yeniden doldurduğunu gösteriyor.

Ağustos 2014'te müfettişler, Isao Kakehi'nin dairesinde çalıştığı fabrikadan alınmış siyanür bulundu.

AYLARCA SORGULANDI

İki ay sonra polis Kakehi'yi tutukladı. Aylarca süren sorgulamalardan sonra, Kakehi sonunda Honda, Hioki ve Suehiro'yu siyanür kapsülleriyle zehirlediğini itiraf etti.

Polis ayrıca, Kakehi'nin başka 4 adamı daha öldürdüğüyle şüpheleniyordu ancak kanıtlar yetersizdi.

CİNAYETLERİ NEDEN İŞLEDİ?

Dört adam farklı şehirlerde yaşıyorlardı, farklı işlerde çalışıyorlardı ve birbirleriyle tek bir şey dışında hiçbir bağlantıları yoktu: Hepsinin önemli miktarda birikimi vardı.

Kakehi'nin o sırada mali durumunun ne olduğu ve kendine ait birikimleri olup olmadığı net değil. Ancak dördüncü kurbanının ölümüyle, kurbanlarından o kadar çok para almıştı ki, “kendi maddi arzusu için insan hayatını göz ardı ediyordu”.

Kakehi, Suehiro’dan 48 milyon yen (437,000 dolar) Honda'dan yaklaşık 16 milyon yen (145.000 dolar) aldı. Diğer adamlardan ne kadar aldığı bilinmiyor. Ancak Asahi News, Kakehi'nin ortaklarının mirasından, değerli eşyalarından ve diğer varlıklarından toplamda yaklaşık 500 milyon yen (4,5 milyon dolar) kazandığını tahmin ediyor. Bazı tahminler bu rakamı 800 milyon yen (7.3 milyon dolar) kadar yüksek tutuyor.

Kakehi'nin milyonlarca dolar biriktirdikten sonra bile flört ajansları aracılığıyla tanıştığı erkekleri öldürmeye neden devam ettiği bilinmiyor.

Mahkeme kararında, Kakehi'nin cinayetleri gerçekleştirmek için kurbanlarının güveninden faydalandığı sonucuna vardı. Her şeyi itiraf eden Kakehi, kurbanların ailelerinden yeterli özrü de dilemedi.

Kakehi'nin idamı için herhangi bir tarih açıklanmadı. Yasaya göre, mahkumlar cezalarını aldığı duruşmadan itibaren altı ay içinde infaz edilmeli.

Kakehi’nin 2014 yılında tutuklanmasından bu yana saçları beyazladı ve işitmesi kötüleşti. Kakehi’nin cinayetleri neden işlediğine dair bunama iddiaları olsa da kesin nedeni henüz bilinmiyor. Kakehi de bu konuda hiçbir açıklama yapmadı.







