'Kesinlikle deneyimlememiz gereken şeyleri yaşıyoruz'

17 Eylül Perşembe günü İstanbul saatiyle 14:00’de 25 derece Başak burcunda bir yeniay deneyimleyeceğiz. Kadersel etkiler barındıran bu yeniayın yöneticisi, en karmik burçlardan biri olan Başak. Kuşkusuz tüm burçlar kendi içerisinde karmik etkiler barındırır ama Başak üstlendiği zor görevler ile fark yaratır ve hazırlık ve gelişimi temsil eder. Mitolojisinde temizliğin, bereketin ve hasat zamanının sembolüdür.

Kadersel yolumuzda bir hasat başlangıcı mı yaşayacağız yoksa? Yeniaylar yeni başlangıçların simgesidir. Hayatımızda olmasını istediğimiz değişiklikleri bu dönemde başlattığımızda en fazla faydayı sağlarız. Girişimlerimizi bu dönemde başlatırız. Diğer taraftan Yeniay derecesi Ay Düğümleri ile oldukça zorlu ve gergin bir açı yapması ile dikkati çekiyor. Egomuzda ani bir yükseliş ve otorite figürleri ile çekişme yaşanması mümkün olabilir. Bizi kadersel yolumuzda etkileyecek, liderliğin sorgulanması ve baskı altında gelebilecek değişiklikler yaşanması söz konusu. Duygusal olarak bu baskıya uyum sağlayıp sağlayamayacağımız da test edilecek. Başak burcunun yöneticisi Merkür aynı zamanda İkizler burcunda olan Kuzey Ay Düğümü'nün de yöneticisi pozisyonunda. Üstelik Güney Ay Düğümü'nün yöneticisi Jüpiter ile kare açıda!

Kadersel güçler iş başında

Burada dikkat etmemiz gereken nokta ise iletişim ve zihinsel faaliyetlerle (Merkür) adeta limitleri zorlayarak (Jüpiter), kendi fikir ve yargılarımıza aşırı güven duyarak yargıda bulunabileceğimizi işaret ediyor. Büyük resme odaklanmak güzel ama detayları atlama hatasında bulunmayalım. Farkında olmak kadersel yolumuzda çok önemli olacaktır. Atacağımız yeni adımlar yeniaydan alacağımız enerjiyle daha da güçlü bir hale gelebilir. Bütünün hayrına olması dileklerimle.