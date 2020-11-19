Uzaktan eğitim ve evden çalışma uygulamaları dünya genelinde yaygınlık kazanırken, online sistemlerin sunduğu konfor ve tüm taraflar için masrafların düşmesi sayesinde pandemi sonrasında da hibrit çalışma ve eğitim modellerinin hayatımızda kalıcı yer edineceği düşünülüyor.

Tüm dünyada yaşanan sağlık krizi dolayısıyla dijitalleşme hız kazandı. Bundan bir sene öncesinde online varlığı olmayan kurumların, bugün birçok iş sürecini dijital ortama taşıdığı görülüyor. Pandemi sonrasında eğitimin de hibrit bir modele geçmesi konusu ise tüm dünyada değerlendiriliyor. Çalışma ve eğitimdeki bu yeni modellerin başarıya ulaşması için internet ve ağ altyapısı büyük önem taşıyor. Aynı anda birden çok cihazın görüntülü iletişim kurabildiği ya da video içerikleri oynattığı bir ortamda, yüksek hızlı internet bağlantısını iyi bir kablosuz ağla desteklemek gerekiyor.

Zyxel Retail Satış Müdürü Mehmet Yılmaz, “Zyxel VMG3625 T50B, bünyesinde barındırdığı asimetrik hız sınırlandırma / QoS teknolojisi, öğrencilerin ders saatlerinde ağdaki tüm bant genişliğini kullanmaya izin verebiliyor. Öte yandan MIMO ve beamforming özelliği bulunan cihazın sunduğu teknolojik imkanlarla öğrenciler Zoom üzerinden dersleri takip ederken; ebeveynler ise aynı anda kesintiye uğramadan Teams ile sanal ofislerdeki toplantılarına katılabilirler.

Modemin paket filtreleme, DoS atakları önleme özelliği ile güvenli bağlantı garanti altına alınırken, ebeveyn kontrol özelliği sayesinde ise evde çocukların hangi sitelere erişip erişemeyeceğine anne babalar karar verebilir” şeklinde konuştu.

VDSL, ADSL ve fiber bağlantı desteğiyle ultra yüksek hızlı bağlantı isteyenlere hitap eden VMG3625 T50B modem, 802.11ac 2x2 Wave 2 teknolojisi ile 2,4 GHz bandında 300 Mbps, 5 GHz bandında ise 867 Mbps’ye kadar kablosuz hız destekliyor. MIMO (MU-MIMO) ve Beamforming teknolojileri, çok sayıda cihazın geniş bir kapsama alanında en yüksek hıza ulaşabilmesini sağlıyor.

Hızlı ön yükleme yapabilme özelliği ile online bağlantıların keyfini daha erken çıkarabilmenizi sağlayan Zyxel NBG6615 AC1200 MU-MIMO Dual-Band Kablosuz Router, 64 cihaza kadar bağlantı desteği sunarak iki kablosuz ağ oluşturmanıza imkan veriyor. Bunlardan ilki 2,4 GHz ile normal web taraması için, diğeri ise 5 GHz ile video akışı ve çevrimiçi oyun gibi veri trafiğini yoğun kullanan uygulamalarda tercih edilebilir. Router, sahip olduğu 802.11ac Wave 2 teknolojisi ile geleneksel 11n tek bant router’lara göre 4 kat yüksek hız sunuyor.





İki farklı kanalda çalışarak toplam 1.000 Mbps kablosuz hızlara (5 GHz’de 867 Mbps, 2.4 GHz’de 300Mbps) ulaşabilen WRE6602, kablosuz ağdaki tüm cihazlar için verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Böylece 4K video izleme, kesintisiz oyun oynama gibi veri yoğun işlemler de rahatlıkla gerçekleştirilebiliyor. Kablosuz ağ bağlantısı için 802.11 a/b/g/n/ac standartlarıyla uyumlu olan menzil genişletici, 64/128-bit WEP ve WPA-PSK/WPA2-PSK gibi gelişmiş şifreleme seçenekleri ile üst seviyede güvenlik sağlıyor.