Keşkek nasıl yapılır? İşte Keşkek tarifi…

Geçtiğimiz yıllarda UNESCO’nun somut olmayan kültürel miras listesine giren keşkek Anadolu’nun birçok yöresinde başta düğün, sünnet ve cenaze gibi törensel organizasyonların vazgeçilmez lezzeti olarak karşımıza çıkıyor. İşte Keşkek yapmanın püf noktaları…

Keşkek malzemeleri

300 gram dövme buğday

100 gram nohut

5,5 bardak su

750 gram kemikli koyun eti

60 gram tereyağı

Karabiber

Tuz

Kırmızı toz biber

Keşkek nasıl yapılır?

Nohutları ve buğdayları bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün önce etleri haşlayarak işe başlayın. Et iyice pişince kemiklerini ayıklayın ve bir çatal yardımıyla didikleyerek tel tel olmasını sağlayın.

Nohut ve buğdayları süzüp büyük ve genişi bir tencerede et ve et suyuyla birleştirin. Tuz, karabiber ve tereyağını da ilave edip, buğdaylar lapa gibi olana kadar (75 dakika civarı) pişirin. Buğdaylar pişince keşkeği tahta karışıkla ezerek karıştırın ve iyice kıvam almasını sağlayın. Tabaklara bölüştürdüğünüz keşkeğin üzerine tereyağında kızdırılmış kırmızı biber gezdirebilirsiniz.

Püf noktası

* Yemekte kullanacağınız yarma da denilen aşurelik buğdayları ve nohutları bir gece önceden mutlaka ıslatın.

* Tavuk etiyle de gayet leziz bir keşkek yapabilirsiniz. Önemli olan hangi eti kullanırsanız kullanın, amaç iyice pişmesini ve tel tel dökülmesini sağlamaktır.

* Keşkeğin pişirme aşamasında kesinlikle karıştırmayın. Buğdaylar iyice piştikten sonra ocağın altını kapatıp ardından keşkeğinizi karıştırmaya başlayabilirsiniz.