Yemek Keşkül nasıl yapılır? Keşkül tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Keşkül nasıl yapılır? Keşkül tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Keşkül nasıl yapılır? Keşkül tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Enfes lezzetiyle hafızalara kazınan keşkül tarifi, tadına doyum olmayan enfes bir sütlü tatlı. Peki, keşkül nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız keşkül tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

21 Ekim 2021, Perşembe 12:27 Son Güncelleme:
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Evde yapılması mümkün olan ve tadına doyum olmayan keşkül tarifi, birçok kişi tarafından sevilerek yenilen bir sütlü tatlı. Peki, keşkül nasıl yapılır? 7'den 70'e herkesin severek yiyeceği keşkül tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

KEŞKÜL TARİFİ

Keşkül malzemeler

  • 5 su bardağı süt
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1,5 su bardağı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı buğday nişastası
  • 5 yemek kaşığı toz badem
  • 2 yemek kaşığı rendelenmiş Hindistan cevizi

Servisi için:

  • 2 yemek kaşığı kabuksuz çiğ badem
  • 1 yemek kaşığı file Antep fıstığı

KEŞKÜL YAPILIŞI

Yumurtaların sarısını beyazından ayırın. Sarıları süt, şeker nişasta ve toz bademle birlikte alın. Orta ateşte bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak kıvamı koyulaşana kadar pişirin. Pişen keşkülün içine Hindistan cevizini ilave edin.

Keşkülü kaselere paylaştırın. Soğuyup katılaştıktan sonra üzerine kabuksuz çiğ badem ve file Antep fıstığı serpin.

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